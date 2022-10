La prima stagione è termina, ora i fan aspettano l’uscita di Viola come il mare 2: la fiction ha conquistato il pubblico di Canale 5.

La puntata di venerdì 28 ottobre 2022 è stata l’ultima della prima stagione, ora non resta che aspettare Viola come il mare 2. La seconda stagione si farà, il prolungamento della fiction è stato annunciato nelle scorse settimane, considerati i buoni dati di ascolto fatti registrare sin dalla messa in onda dei primi episodi. Ma che cosa succederà nelle nuove puntate? Quando verranno trasmesse da Canale 5? Ci saranno sempre gli stessi protagonisti principali? Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo alla serie TV.

Viola come il mare 2: l’uscita in TV

Quando esce Viola come il mare 2? Una data ufficiale riguardo l’uscita della serie TV non c’è ancora ma, dalle prime indiscrezioni, sembra proprio che bisognerà aspettare più tempo del previsto: l’inizio dei lavori di ripresa è in programma infatti nel 2023, ma per vedere le nuove puntate su Canale 5 si potrebbe dover aspettare il 2024.

Francesca Chillemi e Can Yaman

Solamente nei prossimi mesi arriverà la conferma riguardo alla data di uscita dei nuovi episodi di Viola come il mare, certo che gli spettatori che hanno seguito tutte le varie puntate della prima stagione non vedono l’ora di poterli rivedere.

Viola come il mare 2: le anticipazioni e il cast

Le due certezze di Viola come il mare 2 sono Francesca Chillemi e Can Yaman, che torneranno a vestire i panni della protagonista Viola Vitale e dell’affascinante ispettore di polizia Francesco Demir.

Non ci sono invece ancora informazioni per quel che riguarda la trama, anche perché la sceneggiatura dei nuovi episodi non è ancora stata completata. I lavori sono in corso.

