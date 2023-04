Ecco le locazioni di Tre Piani, il film diretto e interpretato da Nanni Moretti con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Margherita Buy.

Tre storie, tutte ambientate all’interno dello stesso palazzo con protagonisti gli inquilini che lo abitano: è questo ciò che viene raccontato in Tre piani (titolo non casuale ma che riprende proprio i piani della palazzina dove si svolge la storia), film che è uscito nel 2021 ed è diretto da Nanni Moretti. La pellicola è stata anche in concorso al Festival di Cannes ed è stata apprezzata sia dalla critica che dal pubblico: vediamo ora quali sono le location di Tre Piani.

Tre Piani: le location del film di Nanni Moretti

La location principale di Tre Piani è, ovviamente, la palazzina in cui abitano i vari protagonisti. Dove si trova? A Roma, in via Giuseppe Montanelli 5. E si tratta proprio di un piccolo ma molto elegante palazzo, per l’appunto di tre piani.

Nanni Moretti

Il film di Nanni Moretti è stato girato quasi interrante nella Capitale, tra le location possiamo trovare l’ex cinema Aurorio, che nel film è la sede dell’associazione di volontariato che viene assaltata dai dimostrati. Facile riconoscere anche il Carcere di Rebibbia, che è quello in cui viene imprigionato Andrea dopo aver ucciso una donna investendo.

Le uniche due location non romane del film sono: la stazione dalla quale Monica telefona al marito Giorgio dopo essere scappata di casa, che è la ragione di Capranica a Viterbo, la palazzina dove si trasferisce Andrea dopo aver rotto i rapporti con i genitori che si trova a Tolfa, un paese in provincia di Roma.

Tre Piani: il cast del film

Oltre che essere il regista del film, Nanni Moretti è anche uno degli attori di Tre Piani: è lui infatti a interpretare il ruolo di Vittorio. Nel casto del film troviamo poi anche Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci e Anna Bonaiuto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG