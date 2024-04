Ecco la colonna sonora di Sulle ali della musica, il film su Antonia Brico, la prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica.

Chi è appassionato di musica sinfonica molto probabilmente conoscerà Antonia Brico, ovvero la prima donna a dirigere un’orchestra sinfonica al mondo. A lei è stato dedicato il film Sulle ali della musica, diretto da Maria Peters. Antonia Brica, a differenza di quanto il nome possa far pensare, è nata in Olanda e si è poi trasferita negli Stati Uniti, acquisendo la cittadinanza americana. Ha debuttato come direttrice d’orchestra nel 1930 con la Berliner Philharmoniker, nel 1938 diventò la prima donna a dirigere la New York Philarmonic. Vediamo ora da quali brani è composta la colonna sonora di Sulle ali della musica.

Sulle ali della musica: la colonna sonora del film

A occuparsi della colonna sonora di Sulle ali della musica, realizzando le musiche originali del film, sono stati i compositori Quinten Schram e Bob Zimmerman. Tra i brani che sono inclusi all’interno della colonna sonora c’è anche Mahler – Sinfonia No. 5 di Gustav Mahler che è stata eseguita dalla Radio Philharmonic Orchestra.

Antonia Brico

Il film si chiude con il concerto in municipio nel 1935. In questa scena si può anche vedere Antonia Brico dirigere l’orchestra sinfonica mentre esegue alcune parti di Pierino e il lupo, composta da Sergej Prokofjev. Si tratta però di un errore storico della pellicola, la prima di “Pierino e il lupo” è stata eseguita nella realtà solamente un anno dopo, nel 1936 a Mosca.

Sulle ali della musica: il cast del film

A interpretare il ruolo della protagonista principale in Sulle ali della musica, per l’appunto Antonia Brico, è Christanne de Bruijn. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent, Annet Malherbe, Raymond Thiry, Gij Scholten van Aschat, Richard Sammel, Sian Thomas, Tim Ahern, Sara Visser, Michael Watson-Gray, Peter Basham e Nastassia Firestone.