Vi proponiamo una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Blanco: da Brividi a Notti in bianco, passando per L’isola delle rose.

In pochi anni, Blanco è riuscito ad imporsi sulla scena musicale italiana. I fan lo sostengono in tutto e per tutto e non vedono l’ora di ascoltare nuovi brani. Vi proponiamo una selezione di belle frasi tratte dalle canzoni che più hanno fatto impazzire i sostenitori.

Le più belle frasi delle canzoni di Blanco

All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, Blanco è riuscito ad imporsi sulla scena musicale italiana grazie alla sua voce graffiante. Ogni tanto si lascia andare a qualche colpo di testa, come al Festival di Sanremo 2023, quando ha distrutto la scenografia sul palco dell’Ariston, ma le sue canzoni continuano a soddisfare i fan. Da Brividi, in coppia con Mahmood, a Notti in bianco, passando per L’isola delle rose e Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta: i seguaci hanno adorato tutti i suoi brani. Di seguito, vi proponiamo una selezione di frasi tratte dai suoi pezzi più belli:

Anche se prendessi un ergastolo, sto con te. Finché non mi seppelliscono, sto con te. Voglio viver sempre il brivido di star con te. (Finché non mi seppelliscono)

Il cielo è blu come il tuo nome, blu come l’inchiostro di ‘sta penna che scrive parole senza pensarle e io non posso starne senza. (Blu celeste)

Mi sento come un pozzo senza fondo, cercando qualcosa di nuovo che mi riempia questo vuoto. (Afrodite)

Mi fai impazzire, anche se mi fai male, senza non ci so stare. (Mi fai impazzire)

N**o con i brividi, a volte non so esprimermi. (Brividi)

Vorrei avere i tuoi occhi per vedere chi sono davvero, vorrei che chiudessi gli occhi per sentire chi sono davvero. (Ladro di fiori)

Se morissi stanotte in un falò di fiamme, venderei la mia anima, che non vale una lira (Lucciole)

Dammi mezz’ora di sole a peso morto nel mare, tra le, tra le onde. (Mezz’ora di sole)

Balliamo intorno al fuoco, tra le fiamme e il mondo che mi cade addosso, tu mi salvi da me. (Sai cosa c’è)

Come ricordo la prima voltala prima volta da innamorato quel sapore non l’ho mai provato tu sei qualcosa che non c’è mai stato. (Afrodite)

E sarà fottutamente stupendo averti vicino ancora, tanto per riposare. (Paraocchi)

E sono in bilico tra impazzire e morire, perché lo sai che finirà, con un vento fortissimo, tra scappare o restare io cederò. (La canzone nostra)

Sai che sono marcio, giorno dopo giorno, godiamoci ’sto viaggio, metti che sia l’ultimo. (Notti in bianco)

Citazioni tratte dai brani di Blanco

Il primo album di Blanco, Blu celeste, è uscito nel 2010. In pochi anni, considerando i successi registrati, è riuscito a costruire una carriera di tutto rispetto. Ovviamente, i fan si aspettano da lui tante altre canzoni. Di seguito, un’altra selezione di belle frasi tratte dai suoi brani: