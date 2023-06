Scopriamo chi è Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, rapper originario di Brescia che ha conquistato il successo durante il lockdown del 2020.

Dal lavoro in pizzeria per pagarsi lo studio di registrazione al successo raggiunto dopo il lockdown con il suo Quarantine Paranoid, per poi spiccare il volo. Blanco è un giovanissimo rapper alla ribalta nel mondo dell’hip hop nostrano, che però ha deciso di puntare ancora più in alto grazie al Festival di Sanremo, dove ha trionfato nel 2022 in coppia con Mahmood. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui, dalla sua carriera nel mondo della musica fino agli artisti che hanno maggiormente influenzato il suo stile (e il sogno di poter un giorno duettare con Adriano Celentano!).

Chi è Blanco: la scheda

Nome e cognome: Riccardo Fabbriconi

Luogo e data di nascita: Calvagese della Riviera (Brescia), 10 febbraio 2003

Segno zodiacale: Acquario

Fidanzata: Martina Valdes

Genitori: Giovanni Fabbriconi, Paola Fabbriconi

Professione: Cantante

Social: Instagram, TikTok

Blanco: la biografia e la carriera

Classe 2003, Blanco, alias Riccardo Fabbriconi, è nato a Calvagese della RIviera, un piccolo paesino in provincia di Brescia, sul Lago di Garda, il 10 febbraio.

Ha confessato, dopo la vittoria all’Ariston, di aver fatto “dannare i suoi genitori” quando era piccolo. Motivo per cui, come ha spiegato a Il Fatto Quotidiano, dopo la proclamazione è corso ad abbracciarli in platea. Figlio unico: papà Giovanni è originario di Roma e si è trasferito in Lombardia per amore.

In un concerto a Roma il rapper ha fatto salire sul palco il padre. “Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia” ha urlato ai suoi fan.

Blanco è cresciuto proprio a Cavalgese, paese di appena 3000 anime. Lui stesso ha confessato di aver avuto non poche difficoltà ad emergere nella provincia in cui è nato: “Fare arrivare la propria voce all’esterno non è semplice, così come non lo è stato conoscere nuove persone”, ha detto a i-D.

Nel 2020, dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus, ha pubblicato sul suo Soundcloud un primo EP, intitolato Quarantine Paranoid, che gli ha spalancato le porte verso la casa discografica Universal. A seguire ha pubblicato i singoli Belladonna (Adieu), Notti In Bianco e Ladro di Fiori. Nel 2021 ha collaborato con Madame per il singolo Tutti muoiono, e da lì non si è più fermato.

Diversi singoli per lui, anche con feat. del calibro di Salmo e Sfera Ebbasta, e un primo album, uscito nel settembre 2021 dal titolo Blu celeste, che ha fatto grande successo. Nel febbraio 2022 viene selezionato per il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, con il brano Brividi: la canzone piace già dal primo ascolto, tanto che il giorno successivo è record di streaming. E non stupisce la vittoria della kermesse canora: la coppia convince tutti e trionfa all’Ariston. All’Eurovision di Torino la canzone si posiziona al sesto posto in classifica generale.

In seguito la coppia torna a Sanremo 2023 come ospite della prima serata. Nello stesso periodo Blanco pubblica il singolo L’isola delle rose.

Blanco distrugge le rose sul palco a Sanremo 2023

Blanco Sanremo 2023

Proprio a Sanremo 2023 diventa protagonista dell’esibizione più discussa della prima serata sanremese. Dopo essere salito sul palco con Mahmood e aver cantato Brividi, vincitrice l’anno precedente, torna per presentare il suo ultimo lavoro.

E nel corso dell’esibizione, all’improvviso, comincia a distruggere l’intera scenografia, nello specifico tutte le rose presenti, costringendo Amadeus ad intervenire. Il problema, secondo il cantante? L’assenza di audio in cuffia che gli avrebbe fatto perdere la pazienza. Ecco il video:

Blanco è fidanzato? La vita privata

Blanco è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la vita privata, ma sappiamo che ha avuto una storia con Giulia Lisioli, apparsa per la prima volta in sua compagnia ai Seat Music Awards 2021 e a cui ha dedicato la vittoria a Sanremo. Dopo qualche settimana dall’evento, si è vociferata di una crisi tra di loro. Crisi confermata, con tanto di parole dell’ex al magazine DiPiù su il tradimento del rapper: “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima“.

Della ragazza si è scoperta quasi subito l’identità: si tratta Martina Valdes, con cui Blanco si fidanza poco dopo.

Chi è Martina Valdes, fidanzata di Blanco

Di Martina Valdes non abbiamo informazioni biografiche, se non che è nata nel 2001. Si sa che di mestiere fa la ballerina al Mamacita club di Milano dopo aver perfezionato i suoi studi all’Art Movement Studio, una scuola di danza di Milano. Su Instagram è seguitissima e si mostra spesso insieme al fidanzato.

Blanco: 8 curiosità

– Ha confessato di aver scritto la sua prima canzone per una ragazza quando aveva 14 anni. “Avevo scritto un pezzo per una ragazza pensando che sarebbe stato un brano solo, legato a quell’occasione. Poi mi sono appassionato, ci ho preso la mano e non mi sono fermato”, ha confessato a Redbull.com.

Blanco

-Trionfando con Mahmood a Sanremo 2022 è diventato il più giovane artista maschile ad aver vinto il Festival: il giorno della proclamazione aveva 18 anni, 11 mesi e 26 giorni.

-Prima di intraprendere la carriera musicale, Blanco sognava di sfondare nel mondo del calcio. Cresciuto nel vivaio della Feralpisalò, ha poi giocato con la Vighenzi, capitano degli Allievi fino a quando, nel 2019, ha scelto di lasciare il calcio e di dedicarsi al mondo della musica. Giocava come difensore e per via del suo cognome era soprannominato “Il fabbro”.

– A trasmettergli la passione per la musica sarebbe stato suo padre, con cui era solito ascoltare Lucio Dalla, Pino Daniele e Lucio Battisti.

– Ha svariati tatuaggi, tra cui uno a forma di angelo sul petto.

– Sogna di collaborare con Adriano Celentano, uno dei suoi artisti preferiti oltre a Gino Paoli, Lucio Dalla, Modugno, Queen. Più attuali invece Yungblud, Machine Gun Kelly, Stromae.

-Dal padre, romano, ha ereditato anche il tifo per la Roma.

– Non ha la patente e ha pagato il suo primo studio di registrazione lavorando in pizzeria.

Riproduzione riservata © 2023 - DG