Marina la Rosa, la frecciata a Beatrice Luzzi e Shaila Gatta

L’ex concorrente del GF e non solo, Marina la Rosa, ha parlato di Beatrice Luzzi e Shaila Gatta senza far mancare una frecciatina…

In tema reality sa il fatto suo e prossimamente sarà anche impegnata a La Talpa. Intanto, al settimanale Chi, Marina la Rosa è tornata a parlare di Grande Fratello analizzando il tanto discusso concetto di “gattamorta” in relazione a Shaila Gatta, attuale concorrente, ma anche su Beatrice Luzzi, ora opinionista ma ex concorrente.

Marina la Rosa e il concetto di gattamorta

Beatrice Luzzi

La bella Marina ha parlato a Chi del concetto di “gattamorta”, parola che spesso è stata associata proprio a lei durante i vari reality e non solo a cui ha preso parte. “Cosa intendo io per gattamorta? Intanto io non sono gattamorta, mi disegnano così”, ha detto. “Credo che sia una seduttrice nata, con caratteristiche precise: ha un tono di voce basso e sensuale, non corre, non fa mai movimenti veloci, cammina lentamente, non dà mai certezze a nessuno circa il proprio interesse e, se sceglie una preda, lo sa solo lei. È sexy in modo naturale, non si sforza di esserlo”, ha precisato la la Rosa.

L’affondo su Shaila e Beatrice

Nel corso dell’intervista non sono mancati dei passaggi più pungenti su Shaila Gatta e Beatrice Luzzi. Sull’attuale concorrente, Marina la Rosa ha detto: “Shaila non ha niente di tutto questo”, in riferimento all’essere gattamorta. “Credo sia un po’ confusa, nel senso che, come molte donne, cerca il bello e dannato”.

E quando l’attenzione si è spostata sulla Luzzi: “Quando ha fatto il Grande Fratello anche lei voleva essere protagonista, creando cinquemila dinamiche e uscendo come una donna molto polemica, che cercava di affermarsi su tutto e tutti. La gattamorta può anche entrare in conflitto, ma lo fa distrattamente, con nonchalance. È una questione di sex appeal e savoir faire”.