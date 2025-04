Belen spiazza Fazio a Che Tempo Che Fa con confessioni inaspettate: cala il gelo in studio dopo lo scambio imbarazzato.

Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda ieri sera, domenica 6 aprile, Belen Rodriguez ha lasciato tutti a bocca aperta con un siparietto divertente e provocatorio rivolto a Fabio Fazio. La showgirl argentina, ospite del programma, ha sfoggiato il suo nuovo look e ha attirato l’attenzione con la sua ironia pungente e la sua verve provocatoria, con una battuta che ha lasciato il conduttore televisivo spiazzato. Ma scopriamo tutti i dettagli su ciò che è successo.

Fabio Fazio e Belen Rodriguez: la battuta maliziosa sorprende il conduttore

Nel corso dell’intervista, Fazio ha ripercorso la carriera di Belen, menzionando i suoi esordi come modella, la partecipazione all’Isola dei famosi e l’iconico Sanremo. Proprio in quel momento, la Rodriguez ha colto la palla al balzo per fare un’allusione al suo celebre tatuaggio inguinale: la farfallina.

Alla frase “E chi se la dimentica…“, riferita da Fazio al suo passaggio sanremese, Belen ha risposto con un sorriso malizioso: “Io di certo no perché me la vedo tutti i giorni“. Il conduttore ha cercato di smorzare i toni spiegando che si riferiva al tatuaggio, ma Belen ha insistito con tono scherzoso: “Ogni mattina la saluto, la lavo, faccio uno scrub, una mascherina ogni tanto…”.

Qui un estratto dell’intervista a Che Tempo Che Fa.

La reazione del pubblico alla battuta di Belen

La battuta ha scatenato le risate del pubblico e lasciato Fazio visibilmente spiazzato. Nonostante il tentativo del conduttore di riportare la conversazione su binari più istituzionali, Belen ha continuato a stuzzicarlo: “Ho voglia di divertirmi un po’“.

La scena si è conclusa con un gesto affettuoso: Belen si è alzata e ha baciato Fabio Fazio, tra gli applausi e le risate del pubblico.

Ancora una volta, la showgirl ha dimostrato di essere maestra nell’arte della provocazione.