Belen cambia look e ci dà un taglio: le foto della trasformazione

Cambio look per Belen Rodriguez che ha optato per un taglio di capelli più corto e ha mostrato il risultato tramite alcune foto.

Dopo il curioso incidente piccante sul palco, Belen Rodriguez è ancora protagonista. Questa volta di un cambio look davvero molto particolare. La splendida argentina, infatti, si è mostrata sui social con un taglio di capelli molto diverso dal solito. La donna ha optato per darci un taglio andando a scegliere un caschetto molto elegante e carino.

Belen, il cambio look

Una nuova fase della vita? Un nuovo amore? Chi lo sa. Quello che è certo è che Belen Rodriguez ha deciso di cambiare look in queste ore optando per un taglio di capelli più corto e molto diverso dal solito. La bellissima argentina ha scelto un caschetto audace che, va detto, le dona parecchio. La conduttrice ha fatto ironia proprio al momento di scegliere il taglio di capelli insieme a sua mamma, Veronica Cozzani

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Le due, infatti, si sono mostrate via social dal parrucchiere. Mentre la signora Cozzani ha scelto di darsi “una allungata” alla chioma, Belen ha preso la decisione opposta. La mamma dell’argentina si è fatta vedere su Instagram mentre stava montando delle extencions per infoltire la chioma, mentre la figlia ha fatto l’esatto opposto per il suo nuovo look.

Le foto del caschetto e non solo

Belen si è quindi fatta vedere sia con sua madre durante la “trasformazione” che dopo. Dietro a questa scelta dell’argentina potrebbero esserci vari fattori. Uno di questi, senza dubbio, uno shooting fotografico per un noto marchio di intimo. La stessa showgirl, infatti, ha fatto vedere le foto del suo nuovo look accompagnandole alla sponsorizzazione del famoso marchio. Inutile dire che la donna ha colpito doppiamente: per i capelli ma anche per il fisico mozzafiato in intimo che ha subito ricevuto svariati pareri da parte dei fan, rimasti estasiati.