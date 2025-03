Champagne Di Peppino di Capri, il significato: “Con te che già eri di un altro”

Qual è il significato di Champagne Di Peppino di Capri? La canzone, anche se sono trascorsi più di 50 anni dall’uscita, è intramontabile.

Champagne è una delle canzoni più amate di Peppino Di Capri. Pur essendo uscita più di cinquant’anni fa, è difficile incontrare una persona che non la conosca. Perfino le nuove generazioni sono in grado di intonare almeno il ritornello. Vediamo il significato e il testo del brano.

Champagne Di Peppino di Capri: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1973, Champagne è una delle canzoni più rappresentative di Peppino Di Capri, nonché uno dei brani italiani più famosi al mondo. Scritto da Sergio Iodice e Depsa e composto da Mimmo Di Francia, il singolo è stato anche scelto come titolo di una serie dedicata all’artista con la regia di Cinzia TH Torrini in scena su Rai1 nel 2025. Il significato ruota attorno a un amore clandestino che, essendo tale, è destinato a finire.

“Ti accompagno se vuoi

la scusa più banale

per rimanere soli io e te“.

Due persone, lei impegnata e lui no. Eppure, resistere alla passione è impossibile. La loro relazione non ha futuro, ma qualche volta un “amore proibito” è ancora più allettante.

“Mi sembra una pazzia

brindare solo senza compagnia

ma, ma io, io devo festeggiare

la fine di un amore“.

Il protagonista di Champagne ha sempre saputo che lei era di un altro, per cui non può fare altro che gettare via il ricordo e voltare pagina. In una vecchia intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Peppino Di Capri ha commentato così il successo del brano: “Conosco persone che si sono sposate con Champagne: evidentemente non si sono mai soffermate sul testo! E, altrettanto evidentemente, è una di quelle canzoni dove la musica comunica più del testo. Forse questo è il punto di forza che fa sì che dopo 50 anni sia ancora nel cuore di tante persone che continuano a ballarla e cantarla“.

Ecco il video di Champagne di Peppino Di Capri:

Champagne Di Peppino di Capri: il testo della canzone

Champagne

per brindare a un incontro

con te…

Continua per il testo integrale