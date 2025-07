Le frasi più iconiche e provocatorie di Beppe Grillo: citazioni celebri tra satira, politica e verità scomode. Da comico a leader, sempre controcorrente.

Nato a Genova il 21 luglio 1948, Beppe Grillo ha iniziato la carriera come cabarettista negli anni ’80 riuscendo a conquistare il grande pubblico in trasmissioni televisive come Te la do io l’America e Fantastico. Ma è sul palco e sul suo blog che ha trovato la più efficace arena per mescolare satira e denuncia, diventando un simbolo della protesta civile e politica in Italia.

Le frasi più “concrete” di Beppe Grillo

Beppe Grillo non ha mai fatto mistero delle sue idee taglienti e talvolta spregiudicate e alcune espressioni hanno conquistato l’immaginario collettivo per la loro schiettezza, diventando parte del linguaggio comune. Negli anni più recenti ha vissuto tensioni con il Movimento 5 Stelle: nel 2024 il partito ha ufficialmente interrotto i legami con lui, evidenziando lo scarto tra l’anima provocatoria originaria e l’attuale linea istituzionale.

Ecco alcune delle sue perle più celebri:

I politici devono essere considerati dipendenti del popolo italiano: dipendenti con un contratto a tempo determinato.

Consumo ergo sum: mi consumo ergo sono un coglion*.

La vita è una tempesta, ma prenderlo nel cul* è un lampo.

Credo nella reincarnazione: per questo ho fatto testamento lasciando tutto a me stesso!

Adesso, con l’Europa unita, un disoccupato di Benevento può andare a fare il disoccupato a Stoccolma.

La banche ti chiedono soldi e fiducia, però legano la biro a una catenella.

Le frasi più irriverenti e provocatorie

Beppe Grillo è famoso anche per la satira caustica verso potere e istituzioni. Per questo motivo, vi offriamo a seguire una lista di alcune sue frasi memorabili da tenere a mente. Il passaggio dalla televisione al web e alla piazza l’ha trasformato in una figura emblematica: amato dagli anti‑sistema, criticato dagli establishment, ma sempre capace di far parlare di sé.