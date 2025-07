Cosa succede se metti una bustina di tè nella friggitrice ad aria: il risultato ti sorprenderà

Una bustina di tè nella friggitrice ad aria e risolvi un problema molto fastidioso: il trucco che cambia tutto.

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici più amati nelle cucine italiane. Compatta, veloce ed efficiente, permette di cucinare piatti croccanti con pochissimo olio. Esiste, però, un trucco casalingo che si sta diffondendo tra gli appassionati di cucina che consiste nell’inserire una bustina di tè all’interno della friggitrice ad aria. Scopriamo, dunque, a cosa serve questo espediente che, nei fatti, stupirà parecchie persone.

Bustina di tè nella friggitrice ad aria: a cosa serve

Durante la cottura, soprattutto di alimenti dai profumi intensi come pesce, spezie ed aglio, la friggitrice ad aria tende a trattenere gli odori. Anche una pulizia regolare potrebbe non essere sufficiente a eliminare completamente i residui olfattivi.

È qui che entra in gioco la bustina di tè. Posizionata nel cestello, durante la fase di preriscaldamento o cottura, rilascia gradualmente i suoi composti naturali, agendo da assorbiodori.

Le varietà più efficaci sono quelle classiche, come il tè verde e il nero, senza aromi aggiunti, che potrebbero interferire con il sapore dei cibi.

Friggitrice ad aria – www.donnaglamour.it

Questo metodo naturale – dunque – permette di evitare l’uso di prodotti chimici nonché di deodoranti artificiali all’interno di un apparecchio che, nei fatti, è pensato per la preparazione degli alimenti. L’azione dei tannini, presenti nel tè, infatti, serve a creare un ambiente meno favorevole alla proliferazione batterica, sia per quel che riguarda il cestello, sia per gli accessori della friggitrice.

Manutenzione regolare per una maggiore durata dell’elettrodomestico

L’utilizzo di una bustina di tè secco, dunque, riduce l’accumulo di umidità e di condensa che, se non monitorati, possono favorire la formazione di muffe e cattivi odori persistenti.

Inserire la bustina prima della cottura non compromette, in alcun modo, la preparazione dei piatti ed è una pratica sostenibile.

Si tratta, dunque, di una strategia economica e naturale che migliora l’igiene dell’apparecchio, evitando, dunque, che odori stantii e residui di cibo che non si vedono a occhio nudo, possano alterare i sapori tra una cottura e l’altra.