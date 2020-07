In estate la pelle deve essere protetta dai raggi del sole, ancora di più per chi possiede dei tatuaggi. Ecco alcuni utili consigli su quali creme scegliere

In estate una cosa molto importante è quella di proteggere la pelle dall’esposizione dei raggi del sole, principalmente nelle ore più calde della giornata. Chi ha dei tatuaggi sul corpo, inoltre, deve prestare un’attenzione maggiore a ciò, dal momento che bisognerà scegliere la crema giusta anche per proteggere i tatuaggi.

Tatuaggi: i consigli per proteggerli dal sole

Di solito non è mai consigliato fare un tatuaggio in estate, questo perché la pelle è molto più sensibile. Soprattutto rappresenta una vera e propria ferita per la pelle che ha bisogno di un po’ di tempo per rimarginarsi, per questo è sconsigliata l’esposizione ai raggi del sole.

Per proteggere la pelle, inoltre, è opportuno applicare una protezione SPF 50 per tutto il periodo delle nostra esposizione al sole. Questo perché i raggi del sole riflettono ancora di più su quelle parti di pelle dove si trovano pigmenti più scuri.

Consigliata è la scelta di andare alla ricerca di una crema a base di plusolina che non solo difende la pelle tatuata, ma anche quella che presenta cicatrici e macchie.

ragazza tatuata

Non solo tatuaggi, attenzione anche al microblading

Negli ultimi anni sempre più donne si sono affidate alla tecnica del microblading per migliorare la forma delle proprie sopracciglia e averle sempre in ordine. Non va, però, dimenticato che in estate anche il microblading deve essere trattato come un vero e proprio tatuaggio.

Non solo il sole potrebbe causare danni alla corretta cicatrizzazione della ferita, ma anche la sabbia potrebbe irritare la zona tatuata. Ma non è tutto, proteggere le zone più delicate del proprio corpo, inoltre, è importante anche per evitare spiacevoli sbavature del colore, dovute all’alta sudorazione di quando ci si espone al sole.

Usare una protezione solare, anche molto alta, è particolarmente indicato, inoltre, anche per chi ha deciso di eliminare i propri tatuaggi.