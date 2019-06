La protezione solare in polvere non può mancare nel tuo beauty case dell’estate

Protegge dai raggi solari, è opacizzante ed è facilissimo da applicare: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’incredibile protezione solare in polvere!

Quando le alte temperature iniziano a farsi sentire, chi ama prendersi cura del proprio corpo (e dovrebbe farlo chiunque) inizia a valutare l’idea di arricchire il proprio beauty case con dei prodotti per proteggere la propria pelle e la propria chioma. Sul mercato possiamo trovare numerose creme solari o comunque prodotti in grado di proteggere la cute dai danni dei raggi UV, come ad esempio lo spray fissante per make up che funge anche da protettore.

Quest’estate, però, c’è un prodotto in particolare che sembra aver suscitato l’interesse di tantissime beauty addicted: stiamo parlando della protezione solare in polvere che non solo protegge la pelle, ma la idrata e, soprattutto, evita l’effetto lucido tanto odiato (specialmente chi soffre di pelle grassa).

Scopriamo insieme il motivo per cui dovremmo averne uno nel beauty case dell’estate!

Protezione solare in polvere: perché sceglierla

La protezione solare realizzata in polvere è semplice da applicare e può essere utilizzata tutti i giorni ogni volta che ci dobbiamo esporre al sole. Il prodotto è molto comodo poiché si applica semplicemente con l’aiuto di un pennello, come se stessimo stendendo del make up sul viso.

In commercio possiamo trovare diverse marche e in base alle nostre necessità possiamo scegliere il modello giusto per noi. Quasi tutti i prodotti, però, non agiscono solo da protettori ma anche da opacizzanti. Nutrono anche la pelle poiché sono ricchi di vitamine, riduce i pori e, appunto, rendono la pelle opaca riducendo la lucidità.

I prezzi ovviamente variano in base al tipo di prodotto che scegliamo di acquistare. Possiamo trovare la polvere da 20 Euro così come da 80 Euro. Il prezzo potrebbe variare anche in base al fattore di protezione solare.