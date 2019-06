Ebbene si! Le ciliegie non sono solo buone ma anche salutari. Quali sono quindi le proprietà del frutto della bella stagione?

Le ciliegie sono uno degli snack naturali prediletti della stagione tardo primaverile-estiva. L’origine di questi frutti sarebbe mediterranea. L’albero, infatti, è presente nell’area del Mediterraneo da oltre tremila anni. Dall’aspetto particolarmente bello, regala i suoi frutti tra maggio e giugno.

Un frutto, tante qualità. Sono diverse, infatti, le tipologie esistenti. Tra queste le Ferrovia molto diffuse specialmente in Puglia caratterizzate da una polpa particolarmente succosa. Vi è poi la qualità Durona, grosse e dalla polpa scura e la Anella di colore rosso acceso. Quali sono le proprietà e in cosa aiutano a livello di salute? E per una dieta sono indicate? Scopriamolo insieme.

Ciliegie: ecco cosa combattono

Non solo gustose, quindi, ma anche salutari. Le ciliegie contengono vitamine A e C, proteine, sali minerali tra i quali soprattutto calcio, fosforo, potassio, sodio e magnesio. La presenza del levulosio uno zucchero che non presenta controindicazioni per i diabetici, le rende un alimento adatto anche per loro. E combattono molti disturbi: ecco i principali.

-Si caratterizzano addirittura come un alimento ideale per coloro che soffrono di diabete. Una buona notizia, quindi che consente di gustarsi tranquillamente il frutto senza sensi di colpa

–Gotta: costituiscono un efficace trattamento contro la gotta grazie alla presenza di un antiossidante chiamato antocianine. Quest’ultimo, infatti, aiuta ad alleviare l’infiammazione.

Fonte Foto:https://pxhere.com/it/photo/1071629

–Colesterolo: L’elevata presenza di flavonoidi va a stimolare la produzione di collagene. Si caratterizzano inoltre come un toccasana per la salute cardiovascolare andando a controllare i livelli di colesterolo nel sangue.

-Salute del fegato: Le loro proprietà depurative, diuretiche, disontossicanti e dissetanti stimolano l’attività del fegato. La presenza, inoltre di melatonina, le rende ideali nel favorire il sonno.

Fanno dimagrire o ingrassare? La dieta delle ciliegie

La risposta a questa domanda è facile. Basti pensare che 100 grammi di ciliegie contengono fino ad un massimo di 60 chilocalorie. L’acqua contenuta, inoltre, è pari all’86%. Ciò permette loro di contenere la fame così come di regolare l‘idratazione corporea.

Per questi motivi risultano ideali da inserire all’interno di una dieta ipocalorica. Il loro consumo, inoltre, è particolarmente diffuso anche tra gli sportivi i quali recuperano, in questo modo, i liquidi persi durante lo sforzo fisico.

Le ciliegie, quindi, non fanno ingrassare ma, al contrario, favoriscono la perdita di peso. Ciò, tuttavia, non significa che ci si possa abbuffare senza limiti. Si possono gustare ma con moderazione. Il consiglio, in particolare, è di non consumarne più di 200 grammi al giorno magari suddividendole in più porzioni nell’arco della giornata.

Belle e buone, le ciliegie si caratterizzano quindi come un valido alleato per la salute e il benessere del nostro organismo.

