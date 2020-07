Pancia piatta, i segreti e i consigli per averla in poco tempo

Pancia piatta: ecco quali sono i consigli migliori e i trucchi per avere un fisico definito in poco tempo, a seconda delle necessità.

La pancia piatta è il sogno di moltissime donne, che hanno l’ambizione di apparire sempre al top nel fisico, in particolare per la prova costume. Ma come fare ad averla in poco tempo? La cosa più importante è quella di prendersi cura di se stessi, evitando soluzioni frettolose e miracolose che possono arrecare danni alla nostra salute. Il segreto per avere un fisico al top è quello di mangiare sano, e seguire delle diete specifiche (non drastiche), e fare molto esercizio fisico. Inoltre esistono anche dei rimedi naturali che possono fare al caso vostro. Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Pancia piatta in poco tempo: come fare?

Per avere una pancia piatta in poco tempo, anche in una settimana, è necessario adottare una dieta detox che depuri l’organismo e che sgonfi; poi bisogna fare molto esercizio fisico, in particolare workout come il belly slot addominale ed esercizi aerobici. Ma ci sono degli accorgimenti ancora più specifici per ogni tipo di esigenza!

Pancia piatta

Pancia piatta in 3 giorni

Esiste inoltre un regime alimentare specifico da seguire per avere un pancia piatta in ancor minor tempo (sempre coadiuvato dall’esercizio fisico costante). La dieta della pancia piatta, se volete averla in soli 3 giorni, è quello che fa per voi, però è importante scegliere i cibi giusti (più sono digeribili e meglio è) e non sgarrare. È necessario privilegiare il pesce piuttosto che la carne ed evitare assolutamente i grassi cotti, a eccezione dell’olio di oliva extravergine crudo come condimento.

Sono consigliati: le verdure cotte verdi e la zucca; invece sconsigliati gli snack salati, le merendine, i cibi fritti, i legumi dovranno essere messi da parte, farro e avena, le salse piccanti e il peperoncino.

Pancia piatta in 5 minuti

C’è anche chi vuole tutto e subito… però non sempre è possibile. Però per tentare di avere una pancia piatta in poco tempo ci sono degli esercizi fatti apposta, che sono da ripetere ogni giorno per 5 minuti con risultati che si vedranno nel breve periodo.

Questi devono essere esercizi addominali da fare ogni mattina prima di colazione, più 1 minuto di stretching da fare prima e dopo l’allenamento. In particolare questi possono essere:

–Sdraiarsi su un fianco con la mano distesa. Sollevare la gamba destra fino a formare un angolo di 45°. Ripetere questo movimento per 15 volte senza toccare mai per terra con la punta del piede. Sdraiarsi poi sull’altro fianco e ripetere lo stesso esercizio.

-Posizionarsi con la schiena per terra e le gambe rivolte verso l’alto. Sollevare dolcemente il bacino verso l’alto e scendere con un movimento lento. Ripetere per 10 volte e farne una seconda serie.

Pancia piatta nelle donne: i rimedi naturali

Ovviamente per rendere il tutto ancora più semplice e meno faticoso, esistono dei rimedi naturali per appiattire la pancia, e anche per eliminare il gonfiore. In particolare, la pancia gonfia è portata da stress, stitichezza e aerofagia. i rimedi naturali per questi disturbi sono le tisane al finocchio, al carciofo e alla malva; ma anche gli integratori alimentari come il carbone vegetale.

Inoltre, una delle regole ferree è quella di bere moltissima acqua durante la giornata e fare molto movimento. Invece per aiutare la digestione è bene introdurre nella propria alimentazione prodotti naturali come ad esempio i semi di cumino e quelli di finocchio, che sono ottimi per arricchire le insalate.

