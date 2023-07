Qual è il significato della canzone Italodisco dei The Kolors? Il brano è un vero e proprio omaggio alla discomusic degli anni Ottanta.

Per la gioia dei fan, i The Kolors sono tornati con una canzone che è già stata eletta tra i migliori tormentoni dell’estate 2023. Si intitola Italodisco e, fin dalle prime note, fa tornare indietro nel tempo, alle bellissime melodie degli anni Ottanta. Vediamo il testo e il significato.

Italodisco dei The Kolors: il significato della canzone

Uscita il 5 maggio del 2023, la canzone Italodisco segna il ritorno dei The Kolors dopo la firma con Warner Music Italy. Il brano, con sonorità anni Ottanta, vuole essere proprio un omaggio alla discomusic di un tempo, quella che faceva ballare e divertire milioni di persone. Scritto dallo stesso Antonio Stash FIordispino e Davide Petrella, è prodotto da Stash, Zef e Starchild. Il significato del pezzo è chiaro fin dalle prime strofe.

“Questa non è Ibiza

Festivalbar con la cassa dritta

ti sto cercando ma è nebbia fitta“.

Nel brano Italodisco, a catturare l’attenzione degli ascoltatori è più il sound che le parole, ma alcune citazioni – Festivalbar in primis – fanno scattare subito l’effetto nostalgia.

“Vorrei spiegarti quanto mi manca Moroder nell’anima

mi parte la cassa eppure sto zitto

Italodisco“.

Non solo Giorgio Moroder, i The Kolors chiamano in soccorso anche i Righeira, entrambi maestri degli anni Ottanta. Stash ha così descritto il brano: “Italodisco è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che riflettesse l’upgrade del nostro percorso pop. Innovare nel pop è sempre una grande sfida. Mentre provavamo il moog in studio è partito un arpeggiatore che ci ha subito stimolato il ricordo di quel suono tutto italiano che è da sempre per noi il suono eterno dell’elettronica. La semplicità di quel synth in levare, unita alla scrittura del testo e delle melodie figlie dei giorni nostri, hanno dato vita a Italodisco“.

Ecco il video di Italodisco dei The Kolors:

Italodisco dei The Kolors: il testo della canzone

Sbagliare un calcio di rigore

suonare prima dei Coldplay

forse sì, forse no…

Continua per il testo della canzone