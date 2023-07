Zucchero ha dato il via al suo tour dell’estate 2023: vediamo la scaletta delle canzoni che porta in scena e tutte le date.

Undici tappe, 29 canzoni e tanta buona musica: questi sono gli ingredienti principali del tour dell’estate 2023 di Zucchero. Il cantante ha dato il via alla tournée con la data zero a Roma, nella magica cornice delle Terme di Caracalla. Vediamo la scaletta e le date.

Zucchero, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Zucchero ha dato il via al suo tour dell’estate 2023, chiamato World Wide Tour. L’artista emiliano torna ad esibirsi dal vivo con undici tappe in giro per l’Italia, più altre che lo vedranno impegnato all’estero. Fornaciari ha scelto alcune delle location più belle dello Stivale e le renderà ancora più magiche con la sua voce e la sua musica. La data zero è stata quella del 30 maggio a Roma, alle Terme di Caracalla, mentre quella conclusiva è fissata per il 30 luglio al Teatro Greco di Siracusa. Di seguito, la scaletta del tour dell’estate 2023:

Spirito nel buio

Soul Mama

Sarebbe questo il mondo

La canzone che se ne va

Quale senso abbiamo noi

Parmigiano reggiano

13 buone ragioni

Ci si arrende

Pene

Facile

Vedo nero

Baila (sexy thing)

Iruben me

Dune mosse

Un soffio caldo

Il volo

Miserere

Stayin’ alive

Nutbush city limits

Honky tonk train blues

Overdose (d’amore)

Let it shine

Diamante

Così celeste

X colpa di chi?

Diavolo in me

Chocabeck

Con le mani

Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

In tutte le tappe del tour dell’estate 2023, Zucchero si esibirà con 29 canzoni, scelte tra i brani che ha pubblicato in oltre quarant’anni di carriera.

Zucchero: le date della tournée estiva 2023

Di seguito, le date del tour dell’estate 2023 di Zucchero, alcune delle quali hanno registrato il sold out: