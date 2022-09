Archiviato il matrimonio da favola con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha voltato pagina e, per cominciare, avrebbe fatto le valigie per cambiare casa. Scopriamo di più su dove vive…

Avete visto la casa di Michelle Hunziker dopo la separazione da Tomaso Trussardi? La showgirl e conduttrice avrebbe deciso di cambiare molto della sua vita, a partire dalle mura domestiche! Secondo quanto trapelato sui social, avrebbe scelto di trasferirsi in un delizioso appartamento nel cuore di Milano, non senza vista mozzafiato su…

Dove vive Michelle Hunziker? La sua casa milanese è…

Vi avevamo già parlato della splendida casa di Michelle Hunziker, ma ora ce n’è una lontano dal suo ex marito, Tomaso Trussardi, anni luce da quel nido d’amore che si sarebbe lasciata alle spalle dopo la fine del matrimonio…

Secondo quanto trapelato dopo l’addio tra gli ex coniugi, Michelle Hunziker avrebbe iniziato una storia d’amore con l’ex gieffino Giovanni Angiolini ma non solo: avrebbe anche cambiato casa. La showgirl e conduttrice di All together now avrebbe scelto per sé un bell’appartamento super accessoriato nel cuore del capoluogo lombardo, rifugio al riparo dai riflettori che gode di una vista suggestiva sul quartiere CityLife. Per tramonti davvero indimenticabili…

Casa Hunziker a Milano è un nido di luce e modernità

A casa di Michelle Hunziker, come traspare da alcuni scatti postati sui social dalla stessa conduttrice, è un nido molto accogliente dove dominano un’intensa luce naturale e linee moderne ed essenziali.

Il colore che spicca è il bianco, re indiscusso che avvolge gli interni e incornicia gli ambienti dell’abitazione, dalle pareti ai complementi d’arredo. In alcune Instagram Stories, Michelle Hunziker ha mostrato inoltre dettagli dell’arredamento in cui si scorgono elementi come porte in legno chiaro e il pavimento del salotto rivestito di una morbida moquette chiara…

Riproduzione riservata © 2022 - DG