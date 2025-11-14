Cos’è Ozempic: tutto sul farmaco anti diabete usato dalle star per dimagrire

Cos’è Ozempic? Si tratta di un farmaco anti diabete diventato famoso grazie alle star che lo usano per dimagrire.

Da qualche tempo, sui social spopolano video che sponsorizzano le proprietà snellenti dell’Ozempic, un farmaco anti diabete. A dare il via a questa nuova moda, forse senza rendersi conto dell’effetto negativo che avrebbero creato, sono state le star, che lo hanno usato per dimagrire ottenendo risultati sorprendenti.

Ozempic: cos’è il farmaco anti diabete usato per dimagrire

L’epoca social, nella quale siamo immersi ormai da anni, ha dato il via al trend della perfezione. Tutto, almeno all’apparenza, deve essere perfetto: dal corpo alla casa, passando per i figli e la famiglia. L’abuso dei filtri, applicati perfino ai cani, ne sono la dimostrazione. Certo, ogni tanto la tendenza cambia, per cui gli influencer iniziano a parlare in massa di un altro argomento, ma alla fine della fiera si torna sempre a Bomba. E’ proprio in questo mondo di finta e ostentata perfezione che alcune star di fama internazionale hanno iniziato a sponsorizzare l’Ozempic per dimagrire.

Si tratta di un farmaco anti diabete, che induce il senso di sazietà e riduce la fame. Di conseguenza, la perdita di peso è garantita. I risultati non sono in discussione, ma si parla pur sempre di un medicinale che, come sottolineano gli esperti, va preso soltanto in presenza di diabete di tipo 2 o in caso di obesità.

Ozempic, brevettato dall’azienda danese Novo Nordisk, è il nome commerciale della molecola semaglutide. Quest’ultima è un GLP-1 agonista recettoriale, ossia un ormone che va ad aumentare la produzione di insulina da parte del pancreas evitando l’aumento della glicemia dopo il pasto.

Quali sono gli effetti collaterali dell’Ozempic?

Che l’Ozempic faccia dimagrire è chiaro, ma quanti lo usano senza essere diabetici di tipo 2 od obesi sottovalutano gli effetti collaterali e se ne fregano di coloro che ne hanno davvero bisogno. Tra i danni fisici maggiori si segnalano: calo eccessivo di peso, nausea, vomito, diarrea, disidratazione e, nei casi più gravi, gastroparesi.

Inoltre, bisogna calcolare che il farmaco è diventato ormai introvabile anche per quanti ne hanno davvero bisogno e, di conseguenza, è partita la gara alla migliore contraffazione. Sul web, non a caso, ci sono tanti medicinali che non sono altro che falsi Ozempic. Talvolta contengono insulina che, per chi non soffre di diabete, può essere letale.