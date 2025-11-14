Cacciato da Re Carlo: quanto guadagna oggi l’ex principe Andrea

Quanto guadagna il Principe Andrea adesso che ha perso i titoli reale? Sicuramente, il fratello re Carlo non lo lascerà senza soldi, anzi.

Per decisione di re Carlo, il principe Andrea ha perso tutti i titoli reali. Il motivo, neanche a dirlo, è lo scandalo Epstein, in cui è stato coinvolto in prima persona. Una domanda sorge spontanea: quanto guadagna da adesso in poi il figlio di Elisabetta II?

Principe Andrea senza titoli reali: cosa perde e cosa guadagna

Lo scandalo Epstein è piombato inesorabilmente sulla Royal Family, mettendo nei guai il principe Andrea. Se in un primo momento era stato semplicemente allontanato, adesso re Carlo ha deciso di privarlo dei titoli reali. Questo significa che non è più considerato principe, non può più essere chiamato Altezza reale, deve lasciare Royal Lodge e rinunciare a ogni altro tipo di privilegio legato al trono. Se state pensando che si ritroverà senza nulla, sbagliate di grosso: guadagna comunque qualcosa e continuerà ad avere concessioni non indifferenti.

Innanzitutto, dopo la cacciata da Royal Lodge non diventerà un senzatetto, ma si stabilirà nella tenuta di famiglia di Sandringham, nel Norfolk. Si tratta di una proprietà che la defunta regina Elisabetta II ha ereditato dal padre Giorgio VI, dove i membri della Royal Family sono soliti trascorrere il periodo natalizio. Circondata da 8.000 ettari di terreno, la dimora è immersa in uno scenario di straordinaria bellezza.

Niente titoli, ma uno “stipendio reale” da fare invidia

Il principe, che da adesso in poi si chiamerà semplicemente Andrew Mountbatten Windsor, avrà diritto pure a una sorta di stipendio reale, pari a 20.000 sterline l’anno, ossia 22.701,90 euro. Questi soldi, è bene sottolinearlo, provengono dai fondi privati del sovrano. In ogni modo, anche senza i titoli reali, guadagna e continuerà a guadagnare somme non indifferenti.

Tralasciando la dimora in cui andrà a vivere, re Carlo gli verserà un vitalizio che gli consentirà di vivere agiatamente fino alla fine dei suoi giorni. Sulla carta, i soldi fungono da risarcimento per il trasferimento da Royal Lodge alla tenuta di Sandringham.

Secondo alcune fonti, il principe Andrea potrebbe anche rifiutare l’esilio nella tenuta di famiglia per trasferirsi ad Abu Dhabi, in una villa extra lusso da 10 milioni di sterline, anch’essa di proprietà della famiglia reale britannica.