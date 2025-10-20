“Il Principe la spiava”: nuovo terremoto nella Royal Family

Nuove accuse contro il principe Andrea: avrebbe spiato Virginia Giuffre. Re Carlo pensa all’esilio all’estero.

Piove sul bagnato per il principe Andrea. Dopo le note vicende legate a Jeffrey Epstein, l’ex duca di York si trova nuovamente al centro di un vortice mediatico. Secondo quanto riportano il “Mail on Sunday” e il “Sunday Telegraph“, emergono nuovi dettagli su un presunto episodio di spionaggio ai danni di Virginia Giuffre, la donna che lo accusò di abusi quando aveva 17 anni. Ma scopriamo i dettagli dello scandalo.

Principe Andrea: nuove pesanti accuse

Il principe, 65 anni, avrebbe incaricato nel 2011 un agente della sua scorta di indagare sulla Giuffre, informandone persino l’ufficio stampa della regina Elisabetta. Un gesto che, se confermato, rischia di aggravare ulteriormente la posizione già delicata del fratello minore di Re Carlo III.

Fonti interne a Scotland Yard hanno confermato l’apertura di un’indagine preliminare sull’episodio. L’inchiesta cercherà di chiarire se si sia trattato di un abuso di potere o di una semplice iniziativa maldestra da parte del principe.

Re Carlo III

A riaccendere i riflettori sul caso è anche la pubblicazione postuma del libro di Virginia Giuffre, Nobody’s Girl. Nelle sue memorie, la donna ripercorre con dettagli inquietanti gli anni trascorsi nel giro di Epstein, parlando di “decine di uomini ricchi e potenti” e di un sistema di sfruttamento sessuale organizzato.

Re Carlo pensa all’esilio del fratello

La crescente pressione mediatica e l’imbarazzo internazionale spingono Re Carlo III a considerare misure drastiche. Secondo diversi tabloid britannici, il sovrano starebbe valutando l’ipotesi di un “esilio forzato” del fratello all’estero, per proteggere l’immagine della monarchia in vista della prossima visita ufficiale in Vaticano.

“Il re è profondamente turbato” avrebbe confidato una fonte di palazzo alla BBC. “Le rivelazioni continuano a ferire la reputazione della famiglia reale e mettono in difficoltà anche il principe William“.

Tra scandali, indagini e libri rivelatori, il destino del principe Andrea sembra ormai segnato: l’ex duca di York rischia di diventare definitivamente il simbolo della caduta di un’epoca all’interno della casa Windsor.