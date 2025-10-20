Ciro Solimeno rompe il silenzio e svela cosa è accaduto tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne.

Dopo settimane di silenzio, Ciro Solimeno ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua versione dei fatti sulla presunta relazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha parlato apertamente dei motivi che hanno portato alla fine della sua storia con Martina, aggiungendo dettagli che hanno sorpreso i fan del programma. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Ciro Solimeno racconta la sua verità su Martina e Gianmarco

“Si sono rivisti e si sono baciati, me l’ha confessato lei” ha dichiarato Solimeno, svelando quello che definisce “un colpo al cuore“.

Secondo quanto riportato in un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, la crisi tra i due sarebbe iniziata in seguito a un episodio accaduto durante una serata in un locale. “Quel sabato siamo usciti separatamente: io con gli amici, lei con le amiche. Quando l’ho vista, l’ho salutata, ma poi è entrato Gianmarco e ho notato che ha iniziato a comportarsi in modo strano” ha spiegato Ciro.

Maria De Filippi alla 67ª Edizione del Festival di Sanremo – www.donnaglamour

Sentendosi a disagio, avrebbe deciso di andarsene, e nei giorni successivi la coppia avrebbe messo fine alla relazione.

“Mi ha confessato che si sono baciati”

Nonostante la rottura, Solimeno ha raccontato di aver rivisto Martina di recente.

“Una settimana fa ci siamo incontrati e abbiamo passato la notte insieme. Le ho detto che ero ancora innamorato, ma da allora non ci siamo più sentiti” ha spiegato.

Il napoletano ha poi rivelato di aver avuto la conferma del legame tra Martina e Gianmarco: “Le ho scritto dopo aver notato certi segnali tra loro sui social. Mi ha risposto: ‘Ti devo dire la verità’. Mi ha confessato che si sono rivisti, hanno parlato e si sono baciati“.

Ciro si è detto deluso e confuso per la situazione: “Ha sempre parlato male di lui, lo chiamava ‘il trentenne che vive ancora con i genitori’. Ora che lo frequenta mi chiedo cosa sia cambiato. Forse vuole solo proteggersi, ma prima o poi tutto verrà fuori“.