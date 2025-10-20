Caterina Balivo pubblica un video enigmatico: “Sono tre mesi che aspetto”, il misterioso annuncio incuriosisce i fan.

Caterina Balivo ha attirato l’attenzione dei fan con un video pubblicato nelle sue Instagram stories che ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan. Dopo le notizie che l’hanno coinvolta indirettamente in un curioso caso di feticismo segnalato da Selvaggia Lucarelli, la conduttrice di La Volta Buona ha infatti condiviso un filmato misterioso, accompagnato da parole che lasciano intendere l’attesa di un momento importante.

“Sono tre mesi che aspetto”: il messaggio enigmatico della conduttrice

Nel video, Caterina Balivo appare raggiante, mentre tiene in mano un recipiente con dell’acqua calda. Con il suo consueto sorriso, saluta il pubblico dicendo: “Buongiorno, iniziamo questo lunedì pazzesco… ma questa sera mi sono regalata una cosa pazzesca“.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

Poi aggiunge, con tono divertito ma enigmatico: “Sono tre mesi che aspetto. Non voglio dire cosa, ma sono tre mesi che aspetto questo giorno“. Subito dopo, rivolgendosi alla telecamera, scherza: “Eh… eh, ora diventa l’acqua fredda“.

Nessun ulteriore indizio, ma un accenno che lascia intendere che la giornata abbia per lei un significato speciale, forse legato a un progetto personale o a una sorpresa in arrivo.

Attesa per la puntata di La Volta Buona

Per ora, nessuna spiegazione ufficiale è arrivata da parte della conduttrice, ma molti fan ipotizzano che l’attesa possa avere a che fare con qualcosa che verrà rivelato nel corso della puntata odierna del suo programma su Rai Uno.

La Volta Buona, infatti, è spesso teatro di annunci e momenti emozionanti per la Balivo, che ama condividere con il pubblico le sue esperienze più significative. Resta quindi da vedere se, nel corso della trasmissione, la presentatrice deciderà di svelare finalmente il motivo di tanta attesa. Non ci resta, quindi, che attendere la puntata di oggi per scoprire quale annuncio farà la conduttrice televisiva.