Ritorna La Volta Buona su Rai 1: dall’8 al 12 settembre Caterina Balivo presenta un nuovo studio e accoglie ospiti speciali per una settimana imperdibile.

Dopo aver salutato il pubblico con un finale di stagione all’insegna della festa ed uno schiuma party, l’attesa per il ritorno di La Volta Buona era alta. E ora, finalmente, Caterina Balivo torna su Rai 1 con la terza stagione del suo programma pomeridiano. In onda da lunedì a venerdì, dalle 14.00 alle 16.00, la trasmissione riparte con uno studio completamente rinnovato e una settimana – dall’8 al 12 settembre – di ospiti di rilievo.

“La Volta Buona”: uno studio rinnovato e l’omaggio a Pippo Baudo

Per la nuova stagione, La Volta Buona si presenta con una scenografia del tutto inedita. “Quest’anno La Volta Buona ha uno studio nuovo disegnato da Luca Marianelli. E’ partito dalla mia voglia di avere fiori in studio, ecco perché poi il logo ricorda un petalo con questi colori che possono essere freschi, glamour, accoglienti…” ha raccontato Caterina Balivo in anteprima su L’Ansa.

Lunedì 8 settembre, la terza stagione si apre con un omaggio sentito a Pippo Baudo. La sua lunga e straordinaria carriera sarà ricordata da amici e colleghi attraverso aneddoti e testimonianze personali.

Gli ospiti di Caterina Balivo nella prima settimana dall’8 al 12 settembre

Nel corso della settimana, il salotto di Rai 1 ospiterà volti amati dal pubblico e protagonisti dell’attualità. Natasha Stefanenko, ex modella e conduttrice, racconterà la sua scelta di vivere nelle Marche per amore, mentre Giorgia Palmas condividerà il suo vissuto di mamma tra amore e “back to school”.

Lucrezia Lante Della Rovere si racconterà tra carriera e vita privata alla soglia dei 60 anni, mentre Simone Montedoro, noto per il suo ruolo in Don Matteo, parlerà del suo debutto nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Tra gli ospiti anche Marco Frittella, storico volto del Tg1, oggi direttore di una rivista e autore di saggi su politica e televisione.

Non mancheranno, come sempre, i collegamenti con gli inviati da tutta Italia, i giochi telefonici per coinvolgere il pubblico da casa, e gli approfondimenti dedicati al benessere, alla forma fisica, all’alimentazione e alle eccellenze italiane in ambito culturale, gastronomico, artigianale e imprenditoriale. Con la musica dal vivo del maestro Antonio Mezzancella a fare da contrappunto, La Volta Buona promette una nuova stagione all’insegna del racconto, delle emozioni e della partecipazione.