Miss Italia 2025, Francesca Pascale tra i giurati: la finale attesa per il 15 settembre a Porto San Giorgio.

Miss Italia torna sotto i riflettori con la sua ottantaseiesima edizione, che si svolgerà il 15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Dopo anni di profilo basso, la storica competizione di bellezza torna a conquistare spazi televisivi grazie alla messa in onda su San Marino Rtv e alla diretta su RaiPlay.

Non si tratta del ritorno trionfale degli anni d’oro, quando la manifestazione si articolava su più serate, ma è comunque un passo significativo verso il rilancio di un evento che ha fatto la storia della cultura popolare italiana. Alla conduzione ci sarà Nunzia De Girolamo, annunciata nei giorni scorsi, pronta a guidare le quaranta finaliste verso il sogno della corona. Ma a sorprendere è anche la giuria composta da volti noti. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Francesca Pascale e gli altri nomi della giuria

Uno degli elementi più attesi riguarda la giuria, che quest’anno vedrà la partecipazione di Francesca Pascale.

Francesca Pascale – www.donnaglamour.it

L’ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi presenza televisiva fissa nel programma di Piero Chiambretti “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, è stata confermata come membro del gruppo che valuterà le concorrenti.

Al suo fianco siederanno anche Federica Gentile e Alba Parietti. Per Gentile, già protagonista lo scorso marzo come giurata al San Marino Song Contest, si tratta di una nuova sfida, mentre per Parietti sarà un ritorno dal sapore particolare: nel 1978 partecipò al concorso senza accedere alle finali, e nel 1996 scatenò un acceso dibattito definendo la vincitrice Denny Mendez “Non rappresentativa della bellezza italiana“.

Il ruolo del pubblico e l’attesa per la finale

Oltre alle decisioni della giuria, quest’anno Miss Italia aprirà le porte al pubblico con il voto espresso tramite i social, un modo per avvicinare la competizione ai tempi moderni e coinvolgere gli spettatori a casa.

Sarà il giornalista Marco Carrara a raccogliere e portare in diretta la voce degli utenti, aggiungendo un ulteriore livello di partecipazione.

L’attesa per la finale è alta: tra la curiosità per il ritorno di volti noti e la voglia di riscoprire l’emozione del concorso, Miss Italia si prepara a rinnovare il suo legame con il pubblico.