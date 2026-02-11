Come partecipare a Little Big Italy: si può scegliere tra concorrente o cliente

Volete partecipare a Little Big Italy? Avete due possibilità: candidarvi come ristorante ‘concorrente’ oppure cliente.

Se sognate di partecipare a Little Big Italy, il format del Nove presentato da Francesco Panella, potete scegliere se candidarvi come concorrente o cliente. La casa di produzione apre periodicamente i casting per entrambe le ‘figure’.

Little Big Italy: come partecipare al programma

In onda dal 2018 sul Nove, Little Big Italy è uno dei format dedicati alla ristorazione più amati di sempre. Il meccanismo è semplice: il conduttore nonché ristoratore Francesco Panella visita una città estera a puntata, pranzando in tre ristoranti italiani ed eleggendo il miglior locale “Little Big Italy” della città di turno. Il programma dà la possibilità di partecipare sia ai titolari che al pubblico, ovviamente con ruoli diversi.

Quanti hanno un ristorante all’estero e sognano di prendere parte al format con la propria attività devono mettersi in contatto con la casa di produzione Banijay Italia, nell’apposita sezione dedicata ai casting. Solitamente, quando sono aperte le selezioni, la redazione pubblica richieste anche sui social, sia su Facebook che su Instagram. E’ bene sottolineare che i ‘concorrenti’ devono vivere stabilmente in una città al di fuori dei confini nazionali e avere un locale con piatti tipici della tradizione italiana nel menù.

Little Big Italy: come partecipare come pubblico

Oltre che come concorrenti, è possibile partecipare a Little Big Italy come pubblico, o meglio come clienti. In altre parole, quando vengono registrate le puntate si può essere chiamati per pranzare in uno dei tre ristoranti che prendono parte alla ‘gara’. Anche in questo caso, è necessario mettersi in contatto direttamente con la casa di produzione. In alternativa, si possono tenere d’occhio i social dove, di volta in volta, vengono pubblicati gli annunci.