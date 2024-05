Ecco come fare a partecipare a La Ruota della Fortuna come concorrente e provare a vincere il montepremi finale.

Da lunedì 6 maggio 2024 su Canale 5 torna una delle trasmissioni che hanno fatto la storia delle reti Mediaset ma, più in generale, della televisione Italiana. Di che cosa parliamo? Di La Ruota della Fortuna, lo storico game show che per molti anni è stato condotto da Mike Bongiorno e che ora torna in una nuova edizione con Gerry Scotti. In ogni puntata, come da tradizione, giocheranno tre concorrenti, ma come si fa a essere uno di loro? Vediamo ora come partecipare a La ruota della fortuna come concorrente.

Come partecipare a La Ruota della Fortuna come concorrente

La società che si occupa dei casting di La Ruota della Fortuna è EndemolShine. Per candidarsi a partecipare come concorrente al programma per prima cosa dovrete collegarsi al sito dell’agenzia e andare sulla pagina dedicata al programma di Gerry Scotti: www.ruotadellafortuna.endemolshine.it.

Gerry Scotti

Vi verranno poi chiesti i vostri dati personali (come nome cognome, data di nascita, città di residenza) ma vi verrà anche chiesto di inserire un numero di telefono, un indirizzo mail valido, il vostro codice fiscale e dovrete poi caricare sul portale due vostre foto: la prima in primo piano, la seconda a figura intera.

Vi verrà poi chiesto di prendere visione del documento per il trattamento dei dati personali. Una volta che avrete compilato tutti i campi del form che vi verrà proposto, verrete ricontattati dalla stessa EndemolShine e, nel caso in cui doveste essere selezionati, vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per partecipare al programma.

Ricordiamo inoltre che per partecipare come concorrenti a La Ruota della Fortuna è necessario aver compiuto 18 anni: solamente i maggiorenni, infatti, possono essere giocare ai game show con in palio premi in gettoni d’oro.