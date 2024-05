Amadeus guiderà X Factor sul Nove, abbandonando Sky per nuove opportunità con Warner Bros. Discovery? Scopri tutti i dettagli!

Importanti novità circolano sul futuro lavorativo di Amadeus, il celebre conduttore televisivo che ha recentemente lasciato la Rai per intraprendere nuove sfide con Warner Bros. Discovery. Secondo le ultime indiscrezioni, Amadeus sarà il volto guida della prossima edizione di X Factor Italia, la cui trasmissione si sposterà da Sky a Nove, canale che ha recentemente accolto il presentatore in cerca di nuovi stimoli e opportunità.

Ma vediamo nel dettaglio quali altri importanti novità ci saranno sul Nove.

Amadeus alla guida di X Factor

La versione italiana di X Factor potrebbe presto traslocare da Sky sul Nove. Secondo BubinoBlog, l’ultima edizione firmata Sky vedrà molto probabilmente Francesca Michielin alla conduzione. Tuttavia, Amadeus potrebbe prendere il timone della prossima edizione su Nove, mentre sono in corso trattative per la formazione della giuria, con Achille Lauro in pole position.

Se davvero l’accordo tra X Factor e Warner Bros dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe una grande rivoluzione per il panorama televisivo italiano.

Amadeus

Al momento non sono giunte conferme dell’accordo tra il talent e la rete Discovery.

Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti. Ma intanto, quale sarà il destino di Amadeus sul Nove? In quali programmi lo rivedremo?

Amadeus sul Nove: dove lo vedremo?

Amadeus ha stretto un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, che segna un nuovo capitolo nel suo percorso televisivo. Il comunicato stampa dell’azienda sottolinea il ruolo chiave del conduttore nello sviluppo di nuovi format di intrattenimento per tutte le piattaforme del gruppo.

Amadeus debutterà su Nove già dal prossimo autunno con un programma di access prime time e due di prime time.

Presto, quindi, potrebbero arrivare le prime notizie sui programmi che vedranno come protagonista l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.