Da lunedì 6 maggio su Canale 5 torna La Ruota della Fortuna: ecco il regolamento del game show di Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna è uno dei programmi che hanno fatto la storia di Mediaset ma, più in generale, dei quiz game nella televisioni italiana. Sono indimenticabili le tante edizioni condotte da Mike Bongiorno: ora il programma torna su Canale 5 con una nuova edizione e a presentarla c’è Gerry Scotti (ci sono state anche due edizioni condotte da Enrico Papi su Italia 1 che non hanno però avuto un grande successo). Vediamo allora qual è il nuovo regolamento del programma e quali sono le differenze con le edizioni del passato che sono entrate nella storia della televisione italiana.

La Ruota della Fortuna: il regolamento

A ogni puntata de La Ruota della Fortuna partecipano tre concorrenti che si sfideranno in cinque round del gioco dove l’obiettivo è sempre lo stesso: indovinare la frase misteriosa del tabellone acquistando di volta in volta delle lettere. I concorrenti potranno girare la ruota, richiedere una consonante, comprare una vocale.

Gerry Scotti

Come sempre, la ruota sarà divisa a spicchi, in ognuno dei quali ci sarà una cifra diversa che i concorrenti potranno accumulare per il montepremi finale, ma anche delle penalità (come il Passa o il Bancarotta, che azzera il montepremi del concorrente) o dei jolly. Solamente nel terzo e nel quarto round saranno presenti anche degli spicchi speciali: “Mistero” e “Express“.

I concorrenti potranno prenotarsi per rispondere e provare a indovinare la frase in qualsiasi momento, senza dover girare la ruota. Al termine dei cinque round, il concorrente che avrà accumulato il montepremi più alto potrà accedere alla ruota finale dove avrà 15 secondi a disposizione per indovinare la frase e dove potrà anche vincere il superpremio finale. Di che cosa si tratta? Di un’automobile.