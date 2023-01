Scopriamo cosa c’è da sapere su Gerry Scotti: dagli aneddoti sulla sua infanzia fino al divorzio, passando per alcune curiosità.

Amatissimo dal pubblico italiano, Gerry Scotti è uno dei conduttori di maggior successo del piccolo schermo. Grazie al suo umorismo, carisma e al bellissimo rapporto che è sempre in grado di creare con pubblico e concorrenti, rappresenta uno dei volti della televisione italiana più amati in assoluto. Scopriamo qualche curiosità sulla sua vita e carriera!

Chi è Gerry Scotti: la scheda

Nome e cognome: Virginio Scotti

Luogo e data di nascita: Camporinaldo (Pavia), 7 agosto 1956

Segno zodiacale: Leone

Compagna: Gabriella Perino

Figlio: Edoardo Scotti

Nipoti: Virginia Scotti, Pietro Scotti

Professione: Conduttore

Social: Instagram

Gerry Scotti: i programmi e la biografia

Nasce nel 1956 a Camporinaldo, in provincia di Pavia, e nel corso della giovinezza si trasferirà con famiglia a Milano. Superato il liceo classico si iscriverà a Giurisprudenza, ma non conseguirà mai la laurea… per soli due esami non dati!

Nel frattempo comincerà la sua carriera nel mondo dello spettacolo, passando prima dalla radio (Radio Milano International e poi Radio DeeJay, fu scoperto da Claudio Cecchetto), finché non sbarcherà nel mondo della televisione, oggi suo habitat naturale.

Pensate che oggi non solo la Mediaset lo considera uno dei suoi conduttori più di spicco, ma che anche lo stesso Mike Bongiorno ne parlava come un suo erede. E come dare torto al buon Mike…

Gerry, non a caso, passerà in alcuni dei più importanti quiz, fra cui Chi vuol essere Milionario, che ancora oggi è difficile ricordare senza associarlo immediatamente alla sua faccia. Ma non solo, ricordiamo anche il suo primo quiz, Passaparola, che comincia a condurre nel 1999, anno di esordio in TV.

Da lì si aprirà una vera e propria carriera in ascesa, arrivando a La Corrida, Paperissima, Italia’s Got Talent, Caduta Libera, Avanti un altro e tanti altri programmi di successo!

I genitori di Gerry Scotti

Suo padre, Mario, faceva l’operaio e sua madre invece era casalinga.

Ha raccontato a Muschio selvaggio di come i suoi genitori l’hanno sempre sostenuto. “Ero nipote di un contadino e un panettiere, figlio di uno che ha deciso di fare poi un lavoro totalmente diverso, mio papà era operaio. Ai tempi in cui ero ragazzo, avere un lavoro fisso e una casa era già un sogno, non aspiravo di certo ad avere quello che ho ora. Passavamo le giornate con gli amici seduti sui marciapiedi a scommettere su che macchina sarebbe passata di lì, ma ciò nonostante i miei genitori mi hanno sempre sostenuto“.

Il padre e la madre sono venuti a mancare lo stesso giorno. “Uno se n’è andato di notte, l’altro di giorno. – ha confessato sempre a Muschio selvaggio -. Nonostante io ai tempi fossi già benestante, io per loro non ho potuto fare niente. Questo è uno dei più grandi rimorsi che mi resta addosso e che mi resta addosso e che mi fa capire il vero valore dei soldi, che aiutano sì, ma solo a togliersi degli sfizi“. Ha anche detto che all’obitorio ha anche firmato degli autografi.

Gerry Scotti in 10 curiosità

-Il suo vero nome è Virginio, nome dello zio. Alle scuole medie i compagni lo prendevano in giro chiamandolo Gerry, e da allora ha deciso di adottare questo nome, anche in un primo momento, i primi tempi in radio, si faceva chiamare Gary.

-Ha tanti soprannomi, fra cui Zio Gerry e Dottor Scotti.

-È nato nella sua casa in campagna, sul tavolo della cucina. La madre infatti fu colta dalle doglie e una levatrice la aiutò a partorire.

-Ha comprato la casa ai propri genitori: “il gesto più importante che abbia fatto nella mia vita”, ha raccontato a L’Intervista di Maurizio Costanzo.

-Ha raccontato a La Stampa che una volta diventato nonno non continuerà a lavorare in televisione. Però questa dichiarazione non ha avuto conferma quando suo figlio è diventato padre.

-Sul suo profilo Instagram pubblica sia scatti della sua vita privata che della sua carriera (e spesso promuove anche il lavoro dei suoi colleghi e fa dei selfie insieme).

-Come in molti sanno è testimonial del Riso Scotti, famosa azienda proprio di Pavia. Ma la verità è che il brand ha sfruttato l’omonimia, non che ha dato il nome al riso in onore del mitico conduttore!

– Da piccolo non sopportava la sua voce, che è poi stata lo strumento per il suo successo: “Quando avevo 12 anni mio zio Paolino mi regalò il magnetofono geloso, per registrare le canzoni che passavano in radio: era il nostro Spotify. Quando ho sentito per la prima volta la mia voce registrata con quello strumento mi ha dato un tale fastidio che ho cancellato il nastro” ha raccontato al Corriere.

– Ha una linea di vini che produce nella sua cantina dal 2016, nell’Oltrepò Pavese, e li vende in collaborazione con Giorgi.

– È stato protagonisti di molti momenti indimenticabili in tv… ma anche di diverse gaffes, come quella occorsa a Striscia la Notizia nel 1999, quando in coppia con lui c’era Gene Gnocchi, in cui ha saltato sul bancone, come faceva abitualmente anche Ezio Greggio, e lo ha sfondato.

La vita privata di Gerry Scotti: figli e… mogli!

La famiglia è da sempre importantissima per il conduttore televisivo. Nel 1991 ha sposato Patrizia Grosso, prima moglie di Gerry Scotti e donna a cui è stato sentimentalmente legato sino al 2002 e da cui ha avuto il figlio Edoardo. Dopo il divorzio dalla Grosso il conduttore ha rivelato di aver attraversato un momento di forte crisi e depressione:

“Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Ho dovuto fare le valigie e uscire da casa mia, il posto dove era nato e viveva mio figlio”, ha raccontato a La Stampa.

Dopo la separazione da Patrizia Grosso, Gerry Scotti ha ritrovato la serenità con Gabriella Perino. Durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il conduttore televisivo ha raccontato: “Ci siamo ritrovati entrambi dopo la separazione“. Insomma, quando il destino bussa alla porta…

Gerry Scotti e la sua compagna, Gabriella, si sono conosciuti perché i loro due figli erano compagni di classe e migliori amici. Al Corriere della Sera sul fatto che non l’ha sposata ha detto: “Perché non l’ho sposata? Ci stiamo studiando (ride). Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce“.

Quando il figlio Edoardo è diventato padre, nonno Gerry ha espresso la propria gioia postando su Instagram una foto dove spingeva la carrozzina con la nipotina, Virginia. Nel gennaio 2023 è diventato nonno per la seconda volta, del piccolo Pietro.

Nell’ottobre del 2020 ha annunciato, dal suo stesso profilo Instagram, di aver contratto il Covid-19. Qualche giorno dopo è emerso che il conduttore è stato trasferito in ospedale, ma non, come erroneamente riportato, in terapia intensiva. Qualche tempo dopo è guarito ed è tornato a casa, ringraziando tutti dell’affetto.

Chi è Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti?

Si chiama Gabriella, è bionda, affascinante ed è la dolce metà di Gerry Scotti. Ma se di lui sappiamo tutto e anche di più, ben diversa la questione riguardante la vita privata della sua compagna, che pare invece ami stare lontana dai riflettori. Classe 1965, anche lei come il compagno ha un matrimonio alle spalle, e dal suo ex marito ha avuto due figli, un maschio e una femmina, Beatrice, coetanea di Edoardo, il figlio di Gerry Scotti avuto dalla sua prima moglie.

Nella vita fa l’architetto e.., non ama i social. Non è presente su Instagram e Facebook e il suo profilo Twitter non è aggiornato da molto.

Dove abita Gerry Scotti?

Insieme alla sua dolce metà, Gerry Scotti vive a Milano e, come riportato da Il Corriere della Sera, nel 2011 il conduttore ha traslocato in un nuovo appartamento in centro città che sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ladri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’abitazione, ma tra le informazioni trapelate è emerso che si tratta di un loft situato al settimo piano.

Ha anche una casa in Liguria, ad Alassio, e una a Netro, in provincia di Biella.

Quanto guadagna Gerry Scotti: il patrimonio

Una carriera lunga quasi quarant’anni e un successo che lo ha portato a diventare uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo, non potevano che significare anche cifre da capogiro. In base a quanto riportato da La Repubblica, lo stipendio annuale di Gerry Scotti si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, posizionandosi sul podio tra i conduttori più pagati in Italia.

