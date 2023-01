Gerry Scotti festeggia la nascita del secondo nipote: il conduttore Mediaset al settimo cielo per l’arrivo del piccolo Pietro.

Già nonno della piccola Virginia di cui aveva documentato alcuni teneri momenti sui social, Gerry Scotti aveva avuto modo di parlare delle nuove gioie che gli stava regalando la vita da nonno. Negli ultimi mesi, inoltre, si era diffusa la notizia che il conduttore di Caduta Libera si stesse preparando a ricevere l’arrivo di un altro nipotino, il figlio del primogenito Edoardo.

Gerry Scotti festeggia l’arrivo di Pietro

A confermare la lieta notizia, poi, è stato lo stesso Scotti che, nel corso delle registrazioni dello Show dei Record, ha annunciato: “In questo momento, mentre stiamo registrando le prove de Lo show dei Record, è nato mio nipote Pietro“.

In una intervista per il Corriere della Sera aveva già raccontato la felicità del momento. “Edoardo mi renderà di nuovo nonno e sono riconosciuto come figura paterna anche dai figli della mia compagna – aveva spiegato Gerry, legato a Gabriella Perino – . Sono il rompiscatole che dice di spegnere la luce o non far scorrere l’acqua in casa”.

E, proprio sulla notizia dell’arrivo del secondo nipote, il conduttore Mediaset aveva raccontato come è venuto a conoscenza della seconda gravidanza della nuora Ginevra.

“Ci siamo trovati ai giardini di Milano e lui (il figlio Edoardo, ndr) mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio – ha riportato – .Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora, mi aspetto dei nipoti multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

