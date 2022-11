Gerry Scotti si racconta a 360°: dall’infanzia, al successo fino ai momenti con la sua Gabriella, compagna e, chissà, futura sposa.

La scuola, gli amici, la tv e la vita privata. Gerry Scotti ha rilasciato una bella intervista al Corriere della Sera durante la quale ha parlato di tantissimi argomenti relativi al suo passato e alla sua attualità. Spiccano le parole intime sulla famiglia e sulla sua compagna Gabriella che, per ora, per scelta non è ancora sua moglie…

Gerry Scotti: amici, famiglia e la compagna Gabriella

Gerry Scotti

Tra gli spunti dell’intervista di Gerry Scotti alcune parole sullo stupore per come è diventato un grande volto dello spettacolo e della tv. Il conduttore ha parlato degli inizi e della prima volta che ha parlato ad un microfono: “Ero un ragazzino timido. Se c’era la recita di fine anno non alzavo certo la mano per partecipare, nemmeno per presentare, quindi dire che ce l’avevo nel dna sarebbe raccontare una frottola. Quando avevo 12 anni mio zio Paolino mi regalò il magnetofono geloso, per registrare le canzoni che passavano in radio: era il nostro Spotify. Quando ho sentito per la prima volta la mia voce registrata con quello strumento mi ha dato un tale fastidio che ho cancellato il nastro”.

Spazio anche all’intimità e alla famiglia: “Quando avevo quarant’anni, in poco tempo sono morti i miei genitori e c’è stato il mio divorzio. Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia. Poi, assieme ai miei amici, a mio figlio e alla famiglia che ho ricostruito con Gabriella e i suoi figli, sono riuscito a portare avanti i valori in cui credo. A gennaio Edoardo mi renderà di nuovo nonno e sono riconosciuto come figura paterna anche dai figli della mia compagna: sono il rompiscatole che dice di spegnere la luce o non far scorrere l’acqua in casa. Ora sono grandi, ma quante notti sono stato sveglio aspettando uno o l’altro che rientrasse… loro sono la mia ancora di salvezza, mi fanno sentire un uomo vivo e una persona qualsiasi”.

Proprio sulla compagna Gabriella: “Perché non l’ho sposata? Ci stiamo studiando (ride). Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce”.

Di seguito un post Instagram del conduttore di qualche tempo fa:

