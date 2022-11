Messaggio a cuore aperto per fare gli auguri al proprio fidanzato, Selvaggia Lucarelli commuove tutti per le parole a Lorenzo Biagiarelli.

Non ci sono solo polemiche e discussioni, social e in tv, per Selvaggia Lucarelli. Infatti, la giornalista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’, fa parlare ora per una bellissima dedica al suo compagno Lorenzo Biagiarelli che oggi festeggia, evidentemente, il compleanno. Sui social, la donna ha voluto mandare un messaggio molto bello e sentito che ha commosso il web.

Selvaggia Lucarelli, la dedica a Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli

Come detto, nel giorno del compleanno del compagno Lorenzo Biagiarelli, Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare ad un bellissimo messaggio di auguri che ha generato moltissimi commenti d’affetto e, siamo sicuri, anche qualche lacrima di emozione.

La giornalista ha scritto in allegato ad alcune foto che ritrattogo l’uomo: “Tu sei questo. La persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno”.

Una dedica piena d’amore e di dolcezza che, come si vede nei commenti al post ha colpito tutto il web e tantissimi seguaci della giornalista.

Molti sono rimasti stupiti da quella che, oltre ad essere una dedica per il compleanno, è una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti. “La più bella dedica di compleanno”. “Bellissime parole Selvaggia”, sono alcuni dei commenti che possono essere letti.

“Ho le lacrime agli occhi”, ha scritto, invece, un altro utente. “Mi hai commosso con il tuo pensiero”.

Insomma, per qualche ora, almeno, la giornalista è riuscita a mettere da parte le polemiche che erano sorte proprio in questi giorni anche con una sua collega.

Di seguito il post Instagram della giornalista per il compagno:

