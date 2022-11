Lavoro, amore e, l’inevitabile età che avanza. Giorgia si racconta e lo fa anche su un tema molto delicato per le donne: le rughe.

Intervista a Grazia per la nota cantante Giorgia che ha raccontato diversi aspetti della sua vita tra lavoro, musica e amore col rapporto con Emanuel Lo, ballerino e coreografo professore anche di Amici. Tra i temi affrontati anche quello della differenza d’età e dell’invecchiamento che, all’artista anche di ‘Come saprei’ e tanti altri grandi successi, non fa assolutamente paura.

Giorgia: l’amore, il lavoro e l’età che avanza

Giorgia

Sul tema della sua bellezza e delle rughe che possono iniziare ad esserci a 51 anni, Giorgia ha detto: “Alle rughe mi sto abituando. Arrivano così, all’improvviso: vai a letto, ti svegli e ti vedi diversa. Ma dentro ti continui a sentire una ventisettenne: quello è il problema”.

E ancora sul tema invecchiamento: “La verità è che non siamo abituati a vedere le facce delle donne con le rughe. Guardando un’intervista alla cantante Gigliola Cinquetti, ho pensato: ‘Com’è invecchiata’. Ma diceva cose poetiche: ho cominciato allora a vedere la bellezza nel suo viso. Se ci abituassimo a vedere più donne segnate dal tempo ne saremmo meno scioccati”.

“Ma c’è una forte pressione sociale per essere sempre giovani. Bisognerebbe avere uno sguardo d’amore su di sé, altrimenti ci si ammala”.

Spazio anche ad una particolare confessione privata: “Cosa faccio io al viso? In realtà non faccio niente sul mio viso non perché sono virtuosa, ma perché sono fifona: per me già prendere un antinfiammatorio è una tragedia”.

Di seguito il post Instagram con la copertina di Grazia con la cantante:

Riproduzione riservata © 2022 - DG