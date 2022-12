Ecco le location di Diversi come due gocce d’acqua, film Rai che fa parte del ciclo di commedie romantiche Purché finisca bene.

Diversi come due gocce d’acqua è una delle tante commedie romantiche che fanno parte dell’apprezzatissimo ciclo Purché finisca bene. Il protagonista è Gaetano, il figlio di un manager di un’azienda che produce plastica e che, grazie al lavoro del padre (con cui non ha un buona rapporto), vive nel lusso sfrenato. Un giorno investe con la sua auto Sharon, una ragazza completamente diversa da lui che per mantenersi fa tre lavori diversi ma, a causa dell’incidente, non potrà più lavorare. L’auto con cui Gaetano la investe non è assicurata e il ragazzo, per evitare una denuncia, si propone di aiutarla e sostituirla nei tre lavori, che lui non ha mai fatto. Vediamo ora quali sono le location di Diversi come due gocce d’acqua.

Purché finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua: le location del film

Purché finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua è ambientato a Napoli ed è proprio nel capoluogo di regione della Campania che è stato girato l’intero film. Dal centro storico al lungomare, sono diversi i luoghi della città campana che si possono vedere nel corso del film.

Napoli diventa così a sua volta una delle grandi protagoniste del film, anche perché ha un ruolo importante nella storia, visto che il sogno di Gaetano è quello di inventare un macchinario che possa ripulire il mare dalle plastiche che lo inquinano.

Purché finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua: il cast del film

I due grandi protagonisti di Diversi come due gocce d’acqua sono Alessio Lapice e Chiara Celotto, il primo interpreta Gaetano la seconda è invece Sharon. Completano il cast Thomas Trabacchi, Monica Nappo, Susy Del Giudice, Giovanni Esposito e Gianluca Di Gennaro.

