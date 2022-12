Giovedì 8 dicembre è il giorno della finale di X Factor 2022: le anticipazioni (e qualche spoiler) sull’ultima puntata.

Anche l’edizione numero 16 sta per passare agli archivi ma prima c’è ancora una puntata da vedere di X Factor 2022, la più importante di tutte: la finale. Giovedì 8 dicembre su Sky Uno va infatti in onda l’ultimo atto dal talent show più amato d’Italia e finalmente si scoprirà chi sarà il concorrente o la concorrente che si aggiudicherà questa edizione del programma. Per la finalissima non mancheranno poi i grandi ospiti che si esibiranno sul palco del programma: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere e le anticipazioni su X Factor 2022.

Finale X Factor 2022: le anticipazioni

Sono quattro i concorrenti rimasti in gara a X Factor 2022 che si contendono la vittoria finale: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e Tropea, rispettivamente fanno parte delle squadre di Dargen D’Amico, Fedez, Rkomi e Ambra Angiolini. Sono loro quattro a contendersi la vittoria finale e una delle principali favorite è Beatrice Quinta, cantante che ha fatto anche perdere la testa a Rkomi.

Foto credit: Virginia Bettoja

Nel corso della finale di X Factor 2022, oltre ai concorrenti citati in precedenza, vedremo esibirsi sul palco anche i Pinguini Tattici Nucleari e i Meduza: sono loro i grandi ospiti presenti alla puntata finale di questa edizione del talent show.

X Factor: i vincitori

In attesa di scoprire il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione, ripercorriamo l’albo d’oro del talent show dalla prima volta che è andato in onda a oggi.

1a edizione: vincitore Aram Quartet

2a edizione: vincitore Matteo Becucci

3a edizione: vincitore Marco Mengoni

4a edizione: vincitore Nathalie

5a edizione: vincitore Francesca Michielin

6a edizione: vincitore Chiara Galiazzo

7a edizione: vincitore Michele Bravi

8a edizione: vincitore Lorenzo Fragola

9a edizione: vincitore Giò Sada

10a edizione: vincitore Soul System

11a edizione: vincitore Lorenzo Licitra

12a edizione: vincitore Anastasio

13a edizione: vincitore Sofia Tornambese

14a edizione: vincitore Casadilego

15a edizione: vincitore Baltimora

Riproduzione riservata © 2022 - DG