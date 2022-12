Quella raccontata in The Keeper – La leggenda di un portiere è la storia vera di Bert Trautmann, soldato nazista diventato calciatore.

Sono tante le storie incredibili che il calcio ci ha regalato. E non parliamo di imprese sportive, ma storie dei suoi protagonisti, in alcuni casi diventati campioni per puro caso. Proprio una di queste è raccontata nel film The Keeper – La leggenda di un portiere in cui il protagonista è l’ex estremo difensore del Manchester City Bert Trautmann. La pellicola è diretta Marcus H. Rosenmüller ed è uscita nel 2019, vediamo ora la storia vera che c’è dietro a questo film.

The Keeper – La leggenda di un portiere: la storia vera di Bert Trautmann

Il protagonista di The Keeper – La leggenda di un portiere è Bert Trautmann, portiere del Manchester City dal 1949 al 1964, successivamente allenatore e ct di diverse nazionali (tra le quali Birmania, Liberia, Pakistan e Yemen).

Portiere, parata e pallone

Negli anni ’40 Bert Trautmann non era un calciatore e non immaginava neppure che un giorno lo sarebbe diventato, a poco più di 20 anni era una paracadutista della Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale combattette per tre anni sul fronte orientale ricevendo anche cinque medaglia tra le quali la Croce di Ferro di prima classe. Nel 1944 fu catturato dall’esercito inglese e fatto prigionieri nel campo di Ashton-in-Makerfield nel Lancashire.

Proprio durante il periodo di prigionieri, giocando a calcio con gli altri detenuti, si mese in luce tra i pali scoprendosi, praticamente per caso, un ottimo portiere. Finita la guerra fu liberato ma decise di non tornare in Germania ma di restare in Inghilterra: inizia a giocare nel St. Helens Town ma fu ben presto notato dagli osservatori del Manchester City.

I citizens lo acquistarono nel 1949 e, nonostante la diffidenza e l’ostilità iniziale dei tifosi, che non gli perdonarono il passato nell’esercito tedesco e la guerra combattuta proprio contro gli inglesi, divenne ben presto il portiere titolare del Manchester City fino a diventarne un’icona. Con la maglia dei citiziens Bert Trautmann ha vinto anche FA Cup nel 1956 e il premio come giocatore dell’anno sempre nel ’56.

