Inizia su Rai 2 Mi casa es tu casa: Cristiano Malgioglio conduce dalle dentro le mure domestiche, ma non quelle di casa sua.

Cristiano Malgioglio è pronto a debuttare su Rai 2 con un nuovo programma: Mi casa es tu casa. Il titolo scelto per lo show, in onda in prima serata a partire da mercoledì 7 dicembre, spiega da solo qual è la particolarità del programma: il cantante e conduttore non conduce infatti il programma da uno studio televisiva, come di norma avviene, ma dall’interno di un appartamento. Non il suo però. Quella che vediamo nelle varie puntate puntate del programma non è infatti la vera casa di Cristiano Malgioglio.

Mi casa es tu casa: la location. Non è la casa di Cristiano Malgioglio

Per chi non lo sapesse, Cristiano Malgioglio abita a Milano ma il suo appartamento non poteva essere trasformato in uno studio televisivo, è così che la produzione ha preso in affitto un appartamento a Roma per girare al suo interno le varie puntate di Mi casa es tu casa: a rivelarlo è stato lo stesso Cristiano Malgioglio nel corso di un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

Cristiano Malgioglio

“Il mio appartamento a Milano non si prestava. Si tratta di una casa presa in affitto vicino Roma, immensa, stupenda, ma avrei paura a vivere da solo in un posto così grande. Ci sono molte foto di me con vari personaggi che amo, come Lady Gaga, Barbra Streisand, Sophia Loren e Cher” ha raccontato il conduttore nel corso dell’intervista.

Su Rai 2 Mi casa es tu casa: il programma di Cristiano Malgioglio

Nel corso delle varie puntate Cristianio Malgioglio aprirà le porte dell’appartamento a diversi ospiti, che intervisterà cucinando anche per loro. “Diciamo che ci sarà molta allegria. Io cucinerò, ma molti si sono rifiutati di mangiare i miei piatti perché avevano paura che li avvelenassi. Ho fatto una pasta con i fagioli e l’ospite quasi mi buttava la pentola addosso” ha spiegato sempre il conduttore a TV Sorrisi e Canzoni.

Riproduzione riservata © 2022 - DG