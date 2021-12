Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea sono i protagonisti di Diabolik: ecco quali sono le location del film.

Dal fumetto al cinema: i Manetti Bros hanno portato sul grande schermo Diabolik. Già nel 1968 il celebre ladro vestito di nero aveva debuttato nelle sale nel film di Mario Bava, ma nel 2021 (in ritardo rispetto all’idea originale a causa della pandemia di Covid che ha fatto ritardare l’uscita) è tornato in una veste nuova e con, ovviamente, nuovi protagonisti. Le riprese del film si sono svolte nella seconda parte del 2019, vediamo però quali sono le location della pellicola.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Diabolik: le location del film

Diabolik è stato girato in varie località d’Italia. Il primo ciak è stato battuto il 30 settembre del 2019 a Courmayeur, dopo alcuni giorni di lavoro in Valle d’Aosta registi, attori, attrici e tutta la troupe si sono spostati a Bologna: proprio nella città emiliana sono state girate alcune delle scene principali del film come quella dell’inseguimento in auto.

LUCA MARINELLI

Una delle location principali a Bologna è il Grand Hotel Majestic, che si può ammirare nella prima parte del film. Terminate le riprese a Bologna i lavori si sono spostati a Milano, poi a Trieste (per le ambientazioni marittime) a infine a Mezzano, località in provincia di Ravenna dove sono state ultimate le riprese di Diabolik. In totale per la realizzazione del film sono stati spesi circa 10 milioni di euro.

Diabolik: il cast del film

A vestire i panni del protagonista, Diabolik, è Luca Marinelli, mentre la bella e affascinante Eva Kant è impersonata da Miriam Leone. Nel cast del film troviamo poi anche Valerio Mastandrea, che interpreta il ruolo dell’ispettore Ginkio.

Completano il cast di Diabolik Alessandro Roja, Claudia Gerini, Serena Rossi, Roberto Citran, Vanessa Scalera, Pier Giorgio Bellocchio, Stefano Pesce, Massimo Triggiani e Daniela Piperno.

Riproduzione riservata © 2021 - DG