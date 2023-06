Ecco quali sono le location di Don Camillo monsignore… ma non troppo, il quarto capitolo della saga con Fernandel e Gino Cervi.

Don Camillo monsignore… ma non troppo è il quarto capitolo di una delle saghe cinematografiche italiane più amate: quella appunto con protagonisti Fernandel e Gino Cervi. E sebbene siano passati molti anni da quando i film sono stati girati (tutte le pellicole della saga sono usciti tra gli anni ’50 e gli anni ’60) sono ancora visti con piacere ogni volta che vengono trasmessi in TV. Vediamo ora quali sono le location di Don Camillo monsignore… ma non troppo.

Don Camillo monsignore… ma non troppo: le location del film

Ovviamente il paese di Brescello, dove è ambientata gran parte della storia di Don Camillo monsignore… ma non troppo è una delle location principali del film. Ovviamente possiamo vedere la chiesa di Santa Maria Nascente in piazza Matteotti è quella che nel film è di Don Camillo. Tra le location di Brescello c’è anche la stazione e la cappelletta Madonnina del Borghetto

Fernandel

A differenza di altri film della saga, Don Camillo monsignore… ma non troppo non è girato solamente in Emilia Romagna ma anche a Roma. Possiamo per esempio riconoscere Palazzo Madama, la sede del Senato dove lavora Peppone dopo che è stato eletto, mentre il palazzo dove ha l’ufficio Don Camillo, diventato Monsignore, è il Palazzo del Commendatore, che si trova sempre a Roma in Borgo Santo Spirito 3.

Don Camillo monsignore… ma non troppo: il cast del film

A vestire i panni di Don Camillo monsignore… ma non troppo sono rispettivamente Fernandel e Gino Cervi, in quelli che sono stati probabilmente i ruoli più iconici delle loro carriere. Nel cast del film sono poi presenti anche Leda Gloria, Gina Rovere, Karl Zoff, Valeria Ciangottini, Saro Urzì, Marco Tulli, Andrea Checci e Ruggero De Daninos.

Riproduzione riservata © 2023 - DG