Ecco come partecipare come pubblico in studio a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Nove.

Che tempo che fa, puntata dopo puntata, continua a far registrare ottimi dati di ascolto risultando essere una delle trasmissioni più seguite sul Nove ma, più in generale, della domenica, giorno in cui va in onda. Il format è lo stesso di quando il programma di Fabio Fazio andava in onda sui canali Rai, facendo sempre registrare ottimi dati di ascolto. Ma come si fa a partecipare come pubblico in studio alle varie puntate di Che tempo che fa? Una domanda che tanti tra gli spettatori del programma si pongono perché vorrebbero assistere dal vivo alle registrazioni del programma. Vediamo allora come fare.

Come partecipare come pubblico a Che tempo che fa

Per partecipare come pubblico a Che tempo che fa, e assistere dal vivo alle registrazioni del programma, c’è solo un modo: inviare una mail all’indirizzo [email protected]. Nell’oggetto della mail indicata che state inviando una richiesta per partecipare come pubblico proprio a Che tempo che fa.

Nel testo inseriti i vostri dati personali (come il nome, il cognome, la città di nascita e quella di residenza), sarete poi rincontrati direttamente dalla società che si occupa di selezionare il pubblico per il programma condotto da Fabio Fazio che vi fornirà eventualmente tutte le indicazioni necessarie in modo che possiate assistere dal vivo a una puntata del programma direttamente seduti tra il pubblico in studio e non guardarla alla TV da casa vostra.

Ricordiamo inoltre che tutte le puntate di Che tempo che fa vanno in onda dagli studi televisivi di Milano di Nove, per la precisione dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre 19, per l’appunto a Milano. È quindi qui che dovrete quindi recarvi per assistere eventualmente alle puntate dal vivo.