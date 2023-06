Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo a Celebrity Hunted 4: quando esce, i concorrenti e molto altro ancora.

Celebrity Hunted è uno degli show di maggiore successo di Amazon Prime Video e, dopo il grande successo avuto dalle prime tre edizioni, non potevano non essere Celebrity Hunted 4. Il meccanismo del programma è sempre lo stesso: un gruppo di personaggi famosi deve riuscire a sfuggire a dei cacciatori che sono sulle loro traccia e per farlo possono viaggiare per tutta l’Italia con ogni mezzo. Alla fine del programma dovranno però riuscire a raggiungere in tempo un determinato punto di estrazione. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Celebrity Hunted 4.

Celebrity Hunted 4: quando esce

Quando inizia Celebrity Hunted 4? Il 13 giugno 2023 Amazon Prime video ha annunciato ufficialmente la realizzazione della nuova edizione del reality ma una data di uscita ufficiale non c’è ancora. Quel che per il momento si sa è che bisognerà attendere il 2024 per poter vedere sulla piattaforma streaming tutti gli episodi della nuova edizione dello show.

Riconoscimento facciale, Celebrity Hunted

Celebrity Hunted 4: i concorrenti

Ma chi sono i concorrenti di Celebrity Hunted 4? La particolarità di questa edizione, a differenza di quanto avvenuto nelle tre precedenti, è che non ci sono concorrenti che gareggiano da soli: tutti e otto i protagonisti partecipano infatti in coppia. Ma chi sono queste quattro coppie?

La prima è quella composta dagli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales (che sono marito e moglie), poi ci saranno anche due delle sorelle più famose della televisione italiana: Cecilia e Belen Rodriguez. Non manca poi la coppia musicale che in questa edizione è composta da Guè e Ernia. Infine, l’ultima coppia di Celebrity Hunted 4 è quella formata dai due comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

