Cambia la location del Concertone dell’1 maggio a Roma: nell’edizione del 2024 il palco non sarà in Piazza San Giovanni.

Come da tradizione, anche in questo 1° maggio a Roma si terrà il Concertone. Per la Festa dei Lavoratori, infatti, verrà allestito il tradizionale palco dove per tutta la giornata, fino a sera, si alterneranno numerosi artisti che si esibiranno in un mega concerto gratuito. Un appuntamento ormai fisso, che si ripete di anno in anno. Per il Concerto dell’1 maggio 2024 c’è però una novità (e non di secondo piano): cambia infatti la location. Vediamo allora dove si svolge il Concerto dell’1 maggio 2024 a Roma.

Concerto 1 maggio a Roma: la location

A ospitare il Concerto dell’1 maggio, di solito, è Piazza San Giovanni. Ma nella piazza sono al momento in corso dei lavori per il prossimo Giubileo ed è stato quindi impossibili organizzare lì l’evento. Gli organizzatori del Concertone hanno quindi dovuto trovare una nuova location, da poter utilizzare almeno in questa edizione.

Concerto Primo Maggio

Dove si tiene allora il Concerto 1 maggio 2024? La location scelta per questa edizioni è il Circo Massimo, che ha già ospitato diversi concerti e eventi importanti.

Come raggiungere il Circo Massimo per il Concerto dell’1 maggio

Per la sua grandezza può ospitare migliaia di persone ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (sia con i bus che con i tram) e ha anche una fermata della metropolitana vicino (la fermata Circo Massimo della Metro B).

Concerto 1 maggio: i cantanti

Come sempre, anche in questo Concerto dell’1 maggio, sono tanti gli artisti che si esibiranno sul palco. Tra questi troviamo: Achille Lauro, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain.

A condurre l’evento saranno BigMama nella prima parte. E poi un’altra coppia di artisti della musica italiana: Noemi e Ermal Meta.