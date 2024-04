Ecco dove vedere il Concerto dell’1 maggio in streaming e in Tv per non perdersi neppure un’esibizione dei vari artisti.

Ormai è una tradizione che dura da molti anni: per la Festa dei Lavoratori non può mancare il Concerto dell’1 maggio di Roma. Sono tanti coloro che lo aspettano, migliaia le persone che, anno dopo anno, si recano a Roma per assistere dal vivo alle esibizioni dei vari artisti che si esibiscono sul palco, ma sono ancora di più quelli che lo seguono in TV o in radio. Ma anche in streaming. Vediamo allora dove vedere il Concerto dell’1 maggio 2024 in streaming e in TV.

Dove vedere il Concerto 1 maggio 2024 in streaming e in TV

Come di consueto il Concerto del 1° maggio 2024 di Roma in diretta TV è trasmesso da Rai 3. La diretta televisiva inizia alle ore 15.15 e proseguirà per tutto il pomeriggio fino alla sera. A condurre l’evento quest’anno sono stati scelti dagli organizzati tre cantanti: la presentatrice della prima parte è infatti BigMama, poi toccherà a Noemi in coppia con Ermal Meta.

Concerto Primo Maggio

Ovviamente si può anche vedere il Concerto del primo maggio 2024 in diretta streaming. Dove? Su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo connesso a internet: da smart TV, da smartphone, da computer o da tablet (e sarà poi possibile vedere o rivedere anche in differita nei giorni successivi tutto il Concertone).

Chi invece volesse seguire il Concerto dell’1 maggio 2024 in streaming alla radio può farlo sulle frequenze di Rai Radio 2, dove verrà trasmesso integralmente. Ricordiamo che quest’anno è cambiata la location del Concertone e il palco non è come al solito in Piazza San Giovanni per via di alcuni lavori che stanno eseguendo proprio nella piazza.