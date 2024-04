Ecco la location di Digitare il codice segreto, il film con protagonista Neri Marcoré che fa parte del ciclo Purché finisca bene.

Fra i vari film che fanno parte del ciclo Purché finisca bene c’è anche Digitare il codice segreto. La commedia è diretta da Fabrizio Costa e ha per protagonisti Alberico e Beatrice: il primo è un teraupata diventato famoso, la seconda è la proprietaria di un ristorante, il cui matrimonio è in crisi, e di cui Alberico si innamora. Ma una storia d’amore come questa potrebbe compromettere la sua carriera. Vediamo ora quali sono le location di Digitare il codice d’accesso.

Digitare il codice d’accesso: le location del film

La città che ha ospitato quasi tutte le riprese di Digitare il codice d’accesso è San Benedetto del Tronto. Il comune in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, si è trasformata per alcune settimane (le riprese sono state effettuate nel marzo del 2021) in un set a cielo aperto.

Neri Marcorè

Tra le location utilizzate per il film ci sono la Palazzina Azzurra, il Circolo Nautico, il ristorante Sasushi, la libreria di viale Secondo Moretti e la centrale via XX Settembre. Non mancano poi le riprese sul litorale che permettono di ammirare il mare della località marchigiana.

Oltre che a San Benedetto del Tronto, tra le location del film troviamo anche Monteprandone: è qui che si trova Villa Nicolai di Centobuchi, la splendida villa che si può ammirare in Digitare il codice d’accesso.

Digitare il codice d’accesso: il cast del film

A vestire i panni del protagonista Alberico Ferretti è Neri Marcorè. L’altra grande protagonista di Digitare il codice d’accesso è Valeria Bilello, che veste i panni di Beatrice. Nel cast del film del ciclo Purché finisca bene sono poi presenti anche Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni, Pia Lanciotti e Bernardo Casertano