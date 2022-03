Ecco quali sono le location di Corro da te, il film di Riccardi Milani con protagonisti Miriam Leone e Pierfrancesco Favino.

Nel 2018 usciva nelle sale cinematografiche (anche in quelle italiane) la commedia francese Tutti in piedi diretta da Franck Dubosc, nel 2022 è uscito il remake italiano diretto da Riccardo Milani dal titolo Corro da te. Il protagonista è un playboy di mezza età che, per una scommessa fatta con gli amici, decide di provare a sedurre una ragazza paraplegica. L’incontro con la ragazza però lo cambierà però nel profondo, facendolo riflettere sulla sua vita fino a quel momento. Vediamo ora quali sono le location di Corro da te di Riccardo Milani.

Corro da te: le location del film

Sono tre le città che hanno ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori di Corro da te: la prima è Roma, la seconda è Torino mentre la terza Venaria Reale, comune della provincia di Torino. Nel paese alle porte di Torino c’è la splendida Reggia, capolavoro di architettura sabauda e Patrimonio Unesco.

panoramica torino notte

A Torino sono state girate delle scene nella centralissima via Roma, nel celebre ristorante Del Cambio e allo Sporting, dove vediamo Chiara giocare a tennis. Infine Roma, dove sono state realizzate alcune riprese degli interni negli studi cinematografici.

Corro da te: il cast del film

I due protagonisti principali di Corro da te sono Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, che interpretano rispettivamente i panni di Gianni, il playoby di mezza età, e Chiara, la ragazza paraplegica che prova a sedurre per scommessa.

Nel cast di Corro da te troviamo poi anche Pilar Fogliati che veste i panni di Alessa, la sorella di Chiara. Completano il cast del film Piera Degli Esposti, Michele Placido, Carlo De Ruggeri, Giulio Base, Pietro Sermonti, Andrea Pennacchi e Cesare Capitani.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG