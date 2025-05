Novità importanti nel futuro di Mediaset e di Gerry Scotti. In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale dell’azienda e del conduttore.

Senza dubbio tra i volti più amati della televisione e delle reti Mediaset, per il futuro di Gerry Scotti ci sono importanti novità. Dopo aver fatto preoccupare per la caduta a Striscia la Notizia, poi rivelatasi essere “falsa”, il presentatore è tornato ora a far parlare per le decisioni in ambito professionale prese con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Gerry Scotti lascia ‘Tu si que vales’ ma rinnova con Mediaset

Importanti news per quanto riguarda il futuro di Gerry Scotti in Mediaset. Infatti, tramite un comunicato ufficiale, l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il rinnovo di contratto con il famoso e amatissimo presentatore. Al netto di questo, è stato reso noto pure l’addio dello Zio Gerry a ‘Tu si que vales’.

Gerry Scotti – www.donnaglamour.it

“Mediaset annuncia con entusiasmo il rinnovo e l’allungamento del contratto con Gerry Scotti. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ci tiene a sottolineare: ‘Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra televisione, della nostra Mediaset'”.

Allo stesso tempo, l’azienda ha comunicato che “per poter affrontare al meglio i numerosi impegni attuali e dedicarsi con energia ai nuovi progetti a partire dal prossimo autunno, Mediaset e Gerry Scotti, in accordo con Fascino, hanno deciso – pur con grande rammarico del conduttore – di rinunciare alla sua partecipazione a ‘Tu Sì Que Vales'”.

Il retroscena sull’addio

Al netto del rinnovo di contratto con Mediaset, l’addio di Scotti a ‘Tu si que vales’ ha lasciato tutti un po’ perplessi essendo il presentatore uno dei pezzi da novanta del programma. Dietro tale scelta sembra esserci la voglia di cambiare e di portare un altro big nella trasmissione con Maria De Filippi. Il nome che circola da tempo è quello di Paolo Bonolis che di recente aveva confermato di essere pronto a lavorare con la Queen di Mediaset. Staremo a vedere a questo punto se sarà davvero così.