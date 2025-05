Tommaso Zorzi non ci sta: il video “contro” le parole di Papa Leone XIV

Alcune parole recenti di Papa Leone XIV sulla famiglia hanno generato la reazione anche di Tommaso Zorzi. Il video social.

Ha recentemente confessato alcune delle sue debolezze legate anche al rapporto con la droga. Ora Tommaso Zorzi è tornato a parlare sui social e lo ha fatto su un argomento molto deligato in riferimento alle parole di Papa Leone XIV durante un’udienza con il Corpo diplomatico accreditato alla Santa Sede riguardanti la famiglia e, di fatto, “contro” le coppie omosessuali.

Le parole di Papa Leone XIV sulla famiglia

Nelle ultime ore il nuovo Pontefice, Papa Leone XIV, ha ricevuto in udienza il Corpo diplomatico accreditato alla Santa Sede. Diversi gli argomenti affrontati dal Santo Padre che ha rimarcato in modo molto chiaro la necessità di trovare la pace nel mondo ma ha anche sottolineato quelli che sono i veri valori della famiglia.

Secondo Prevost la crescita della società e la ricerca della pace “può essere fatto anzitutto investendo sulla famiglia“. Proprio la famiglia deve essere “fondata sull’unione stabile tra uomo e donna, ‘società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile società'”. Di fatto, il Papa ha spiegato molto bene la sua posizione in merito alle coppie omosessuali.

Il commento di Tommaso Zorzi: il video

Le frasi del Papa, per la verità riportate in modo molto diretto da alcuni media, sottolineando appunto l’opposizione quasi alle coppie omosessuali, ha portato Tommaso Zorzi a dire la sua: “Trovo intollerabile la leggerezza con cui ci si scaglia nei confronti della comunità LGBT che non ha chiesto altro che esistere in pace”, ha affermato il volto televisivo e dei social facendo riferimento alle parole del Papa.

Successivamente, menzionando anche l’attuale situazione mondiale piena di guerre e conflitti, Zorzi ha aggiunto: “In un momento come questo, in cui in corso abbiamo un genocidio, una pulizia etnica, assistiamo a bambini che muoiono di fame, sotto lo sguardo complice del mondo intero, se dovessi prendere una posizione io non partirei dagli omosessuali, non partirei dal fatto che la famiglia deve essere fatta da uomo e donna”.