Sono state tantissime le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social negli ultimi giorni. Scopriamo i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di notizie relativamente al mondo del piccolo schermo, dei social e in generale dello spettacolo. Oltre alla curiosa rivelazione su Al Bano e Loredana Lecciso, hanno fatto scalpore il possibile ritorno in tv di Fiorello ma anche la confessione top secret di Elodie relativamente a suo padre. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 12 al 16 maggio 2025.

Gossip della settimana: il ritorno in Rai di Fiorello

In pratica è diventato un piccolo “giallo” il ritorno in Rai di Fiorello. Durante tutta la settimana, infatti, si era parlato di un ipotetico annuncio dello showman in merito ad un programma in stile ‘Viva Rai 2’. Il presentatore sembrava poter dare comunicazione della novità in occasione del suo compleanno ma, per il momento, così non è stato.

Rosario Fiorello – www.donnaglamour.it

In tanti avevano ipotizzato il ritorno di Fiore in Radio con tanto di annuncio in queste ore ma lo showman sarebbe “sparito”. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni riportate da diversi giornali, l’uomo sarebbe pronto a tornare con un nuovo programma su Radio 2, il cui nome dovrebbe essere Radio2 Extra.

Beatrice Luzzi: addio al GF

Beatrice Luzzi – www.donnaglamour.it

Ci sarebbero novità in vista della prossima edizione del Grande Fratello con particolare riferimento al ruolo di opinionista. Pare, infatti, che Beatrice Luzzi non verrà confermata. Alcune indiscrezioni avrebbero sottolineato come “la rossa”, dopo l’esperienza dell’ultima stagione, sarebbe stata fatta fuori. Al suo posto sarebbe già stata scelta la sostituta.

Diletta Leotta: incontro inaspettato alla festa

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Ha generato tanta curiosità un particolare incontro che sarebbe andato in scena ad un party. Protagonista Diletta Leotta che avrebbe “rischiato” di incontrare il suo ex, Can Yaman. Secondo alcuni sarebbe stato sfiorato “l’incidente diplomatico”, oltre ad un pizzico di imbarazzo.

Lutto per Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi – www.donnaglamour.it

Ore di grande tristezza, invece, a casa del campione dell’atletica Gianmarco Tamberi. Il ragazzo, tramite una storia su Instagram, infatti, ha comunicato di aver subito un terribile lutto. Il fenomeno del salto in alto ha perso suo zio in circostanze tragiche che hanno lasciato tutta la famiglia sgomenta e anche i seguaci dell’oro olimpico.

La rivelazione di Elodie sul suo cognome

Elodie – www.donnaglamour.it

A completare il quadro delle notizie salienti di questi ultimi giorni ci ha pensato la bellissima Elodie. La cantante, infatti, ha rivelato che “Di Patrizi” non sarebbe il suo vero cognome. La storia svelata dall’artista ha stupito tutti e sorpreso anche i suoi seguaci più stretti che non erano a conoscenza di questa particolarità molto intima.