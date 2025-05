Terribile lutto per Gianmarco Tamberi: l’annuncio

Sono ore di grande tristezza per la famiglia del noto campione dell’atletica, Gianmarco Tamberi. Un lutto profondo ha colpito l’atleta olimpico.

Solamente pochi mesi fa aveva annunciato il fiocco rosa in arrivo in casa. Ora, invece, per Gianmarco Tamberi le sensazioni sono ben diverse. Lui e la sua famiglia, infatti, hanno subito un drammatico lutto: è morto in queste ore zio Giorgio. Secondo quanto si apprende, l’uomo, anche lui uno sportivo, sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre si stava allenando con un amico a Sirolo.

Lutto per Gianmarco Tamberi

Secondo quanto si apprende da svariati organi di stampa, nella giornata di mercoledì 14 maggio 2025, lo zio di Gianmarco Tamberi è morto a seguito di un malore improvviso mentre si stava allenando. L’uomo, Giorgio Bartolucci, come riportato da Il Giornale, si sarebbe trovato con un amico a Sirolo quando, purtroppo, è avvenuto il tutto.

Gianmarco Tamberi – www.donnaglamour.it

Il signor Giorgio aveva deciso di dedicarsi all’attività fisica con una camminata a passo sostenuto quando purtroppo, alla sera, presso uno dei sentieri del Coppo, in via Ancarano a Sirolo, è stato colto da un problema improvviso che lo ha lasciato a terra privo di sensi. A quanto pare a nulla sono serviti gl iinterventi delle sanitari.

Il dolore del campione per lo zio

A confermare la perdita dell’uomo è stato anche il campionissimo del salto in alto. Tamberi, infatti, tramite due stories su Instagram, ha commentato la morte dello zio Giorgio in modo emblematico. “A volte la vita sa essere davvero una merda!!!”.

Successivamente, in una seconda storia social, Gimbo ha quindi scritto con tanto di foto dello zio: “Sei stato un maestro di vita zio”, il tutto accompagnato anche da una emoticon di un cuore rosso.

Dalle informazioni circolate, l’uomo lascia la moglie Catia Piastrellini, sorella della mamma di Gimbo, e due figli, Leonardo e Tommaso.